Pep Guardiola deja sobre la mesa su respuesta ante la opción de volver al Barcelona

Ya es habitual que cada cierto tiempo Pep Guardiola sea preguntado por el FC Barcelona y las opciones de que algún día volver al club de sus amores. No es para menos, después que allí hizo historia como jugador y como técnico.

Pues bien, fiel a esa tradición de preguntarle al DT por su lado culé, al entrenador del Manchester City se le dejó nuevamente esta interrogante en su mesa y reconoció en una entrevista a la revista GQ lo que hoy piensa de esa alternativa.

En la misma conversación también reconoció que su etapa como futbolista y entrenador del Barcelona "fue muy bonita", al punto de recordarla con gran cariño.

¿Qué dijo Pep Guardiola sobre su vuelta al Barcelona?

Entrando en este asunto tan sensible para el barcelonismo hay que apuntar que el estratega considera que su paso como blaugrana dentro del club se acabó "para siempre".

Incluso, el entrenador señaló que no volvería al club, ni aunque tuviese la alternativa como presidente. "Ya se acabó. Se acabó para siempre. Fue muy bonita pero ya se acabó. ¿Volver como presidente? No, no sirvo para esto", dijo.

En medio de todo, el mismo entrenador catalán expresó que sabe que en algún momento pondrá una pausa a su carrera para descansar de la dinámica futbolera. "La pasión es distinta de cuando empecé. Había más inseguridades, había muchas más dudas, había muchos más miedos, pero aún me sigue gustando. En el fútbol, hubo un momento que dije basta, se acabó", comentó.

Y luego agregó: "De entrenador llegará un día que diré basta, ya no tengo ganas de jugadores, de las tácticas contrarias, de cada tres días ruedas de prensa, de mi jefe… Diré: ahora soy mi 'own' jefe, ya no tengo que poner la alarma y puedo decidir en mi vida. Pues algún día llegará, y cuando llegue, pues pararé y volveré luego, o no, y ahí ya veremos".

Finalmente, una vez más Pep Guardiola cierra la puerta de volver a entrenar al Barcelona, con el que llegó a construir uno de los equipos, sino el que más, que mejor jugó en toda la historia del balompié.