Roberto Carlos sale ileso de accidente automovilístico en Brasil

La noche del domingo 14 de diciembre el nombre del cantante Roberto Carlos fue foco de comentarios, tras haber sufrido un accidente automovilístico en su natal Brasil. Medios aseguraron que el intérprete de “Un Gato en la Oscuridad”, estaba a bordo de un Cadillac que impactó contra otros tres carros.

Accidente ileso

Roberto asistía junto a su equipo de trabajo a la grabación de un programa especial para fin de año, con el canal TV Globo. Afirman que el artista de 84 años y su equipo, fueron llevados a un centro de salud como medida de precaución para que fuesen revisado.

Tras un breve chequeo el cantautor fue dado de alta, ya que no presentó ninguna complicación, reseñó a través de un comunicado el canal de televisión.

“Fue ingresado en el hospital de Grado y fue dado de alta poco después, sin mayores problemas. Agradecemos sinceramente las manifestaciones de afecto y tranquilizamos a todos informando que los involucrados están bien”, escribieron en el comunicado.

Muestras de apoyo

Internautas no dudaron en escribir bonitos mensajes para el conocido "El rey de la música latina", por estar bien de salud y más en las fechas decembrinas.

“Larga vida al Maestro Roberto Carlos”, “Uy cuidadito que ya no estas para accidentes cariño mío”, “Debió quedarse con su cacharrito”, son algunas de las opiniones.