Flavien Prat es el Jockey de la Semana en Estados Unidos tras ganar 3 Graded Stakes

El actual ganador del Eclipse Award, el jinete Flavien Prat, continúa su búsqueda del segundo Eclipse Award tras sumar tres victorias en carreras de grado en el hipódromo de Aqueduct, al conseguir el Remsen Stakes (G2), el Cigar Mile Stakes (G2) y el Comely Stakes (G3). Hasta el domingo, el total de carreras de grado de Prat asciende a 45. El panel de expertos en carreras votó a Prat como jinete de la semana del 1 al 7 de diciembre.

Flavien Prat es el jockey de la semana en Estados Unidos

Este honor semanal reconoce a los jinetes por sus importantes logros en las carreras y que son miembros del Gremio de Jockeys. Fundado en 1940, el Gremio representa a más de 1050 jinetes en activo, retirados y con discapacidad permanente en los Estados Unidos.

El sábado, el cinco veces ganador del Eclipse Award, el entrenador Chad Brown, dio una oportunidad a Prat a lomos de Paladin en el Remsen (G2), que ofrecía puntos para el Road to the Kentucky Derby. Paladin, favorito con una cuota de 9-5 en un campo de 11 participantes, corrió en tercera posición por el interior durante la primera curva y la recta trasera, por detrás de Day One Starter y Balboa. El segundo favorito, Renegade, entró en la pugna al inicio de la recta. Prat llevó a Paladin por fuera para desgastar tanto a Renegade como a Balboa, logrando una victoria por dos cuerpos en 1:50.97 para una milla y un octavo.

«Todo salió bien», declaró Prat a la prensa de la NYRA. «Me preocupaba un poco que faltara ritmo, pero pudimos mantenernos justo detrás del líder. Cuando le di la señal, reaccionó de la manera correcta. Es esa época del año en la que empiezas a soñar. Hay muchas pruebas que superar, pero hoy ha sido una buena carrera».

Montando para el dos veces ganador del Eclipse Award, el entrenador Brad Cox, Prat llevó al caballo de 5 años Bishops Bay a una victoria por una cabeza en la Cigar Mile (G2). Partiendo como favorito en un campo de seis y saliendo desde el exterior, Bishops Bay corrió en segunda posición detrás de Mika, que lideraba el grupo en la recta final. Bishops Bay se esforzó y alcanzó al líder para ganar en 1:34.62. Prat lleva ahora 6 de 6 a lomos de Bishops Bay.

Información de: Bloohorse.com