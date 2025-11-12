Con ritmo arrollador: Flavian Prat rumbo al segundo premio Elipse como Jinete Campeón en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

A menos de dos meses del final de la temporada 2025 en Estados Unidos, y tras el desarrollo y desenlace de las Breeders' Cup, que incluyeron las últimas carreras más importantes (Grado 1) en esa zona y donde Flavien Prat ganó dos veces, queda claro que el desempeño del año pasado del jockey francés no fue mera casualidad. Este año ha demostrado que ha venido para permanecer como el campeón virtual por segundo año seguido en Estados Unidos.

Los jinetes Flavien Prat e Irad Ortiz Jr. fueron, como en la temporada anterior, los protagonistas de las mejores competencias y a lo largo de su actuación en la campaña se han mantenido muy cerca el uno del otro en términos de ganancias obtenidas.

Con cifras sólidas Prat, y con una diferencia de casi un millón de dólares sobre el puertorriqueño, además de no contar con carreras caras en lo que queda de la temporada, se podría afirmar que su segundo premio Eclipse es prácticamente seguro.

Flavien Prat con cifras que lo podrían titular campeón

Flavien Prat, de 33 años de origen francés en la presente campaña suma 262 victorias superando las obtenidas el pasado año (230) y su top de por vida (246) desde que se estableció en el 2015 en Estados Unidos. En cuando las ganancias es líder con $36.252.539 menos un millón lo alcanzada la pasada campaña y por segundo año consecutivo pasa la barrera de los 35 millones en producción para sus conexiones.

Números que son respaldados no solo con su total de victorias, sino, en victorias selectivas con un total de 61 Stakes lo que representan una producción de un $22.820.572. De esas victorias 39 han sido de Grado, siete por encima de Irad Ortiz Jr., su acérrimo rival por la estatuilla.

Esas 39 victorias de Grado, contiene 12 Grado 1, que lo convierte en el máximo ganador de las carreras de mayor relevancia en Estados Unidos, sobre Irad Ortiz Jr., quien sólo logró nueve.

Flavien Prat con las victorias conseguidas en la Breeders’ Cup Filly $ Mare Sprint (Splendora) y Breeders’ Cup Dirt Mile (Nysos) se convirtió en el jinete francés con victorias en este importante evento celebrado en Estados Unidos, con nueve lauros superando a Julien Leparoux (7) y Florent Geroux (8).

En esa lista de jinetes figuran Oliver Peslier (4), Freddie Head, Yves Saint-Martin, Pierre-Charles Boudot, y Mickael Barzalona, con dos cada uno. Mientras que Eric Legrix, Thierry Thulliez, Christophe Lemaire y Stephane Pasquier, suman un triunfo.