¡Llegó la revancha! Fionn y Laurelin, otra vez cara a cara por $350.000

Diez competencias fueron programadas para este sábado en el hipódromo de Aqueduct, ubicado en Ozone Park, New York, cartelera que trae incluida el Jockey Club Oaks (G3) por $350.000 en distancia de 2.200 metros sobre pista de grama, para potras de tres años, en la cual ocho juveniles estarán presentes, entre ellas Fionn y Laurelin, que vienen de escoltar a la sorpresiva Lush Lips en el Queen Elizabeth II Challenge Cup S. (G1) el pasado mes de octubre.

Aqueduct: Fionn y Laurelin contra seis rivales

El Jockey Club Oaks (G3) por $350.000 atrajo a ocho juveniles de tres años, entre ellas a Fionn y Laurelin, que serán las principales protagonistas de este evento que se correrá en 2.200 metros en pista de grama en el hipódromo de Aqueduct, New York.

Para ser una carrera de final de temporada, el Jockey Club Oaks (G3) promete ser muy competitiva. Fionn y Laurelin se encuentran entre las mejores de su división, sin contar a Nitrogen, aunque ambas quedaron por debajo en la victoria en la Queen Elizabeth II Challenge Cup (G1) del 11 de octubre.

Fionn, tras sus victorias consecutivas en el Regret (G3), el Belmont Oaks (G1) y el Dueling Grounds Oaks (G3), partía como favorita en la Queen Elizabeth II Challenge Cup (G1), pero no pudo superar un meritorio cuarto puesto. Laurelin, ganadora de cuatro clásicos y que llegaba invicta a la prueba de Keeneland tras cinco salidas, finalizó segunda, a un cuerpo y cuarto de la ganadora, Lush Lips. Tercera, arribó Nitrogen.

La nómina del Jockey Club Oaks (G3) la complementan Scythian, Hereforagoodtime, National Archive, Evershed, Don’t Jinx It y Unmerited Favor. La hora de salida de esta carrera será a las 2:39 p.m., hora de Venezuela.