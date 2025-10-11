¡Sorpresa! El Queen Elizabeth II Challenge Cup de 800 mil dólares donde fallaron las favoritas

Suscríbete a nuestros canales

Otro duelo que se esperaba para este fin de semana en el hipódromo de Keeneland, ubicado en Lexington, Kentucky, era entre las dos grandes exponentes de la hípica estadounidense, Fionn y Laurelin, en el Queen Elizabeth II Challenge Cup (G1) de $800,000. Sin embargo, Lush Lips, tumbó las esperanzas en lo que fue la mayor atención de la gesta turfística en el globo terráqueo.

Keeneland: Lush Lips se lleva los honores en gran performance

En la partida del Queen Elizabeth II Challenge Cup (G1) Opulent Restraint, tomó el mando de la carrera de ocho potrancas de 3 años con parciales iniciales de 23:23, 47:70 y 1:12:08. Lush Lips, con su piloto Tyler Gaffalione, se mantuvo siempre en un segundo lugar acechante en las dos curvas.

En la recta final, Lush Lips, tomó la delantera en la recta final para ganar la Queen Elizabeth II Challenge Cup de (G1) de $800,000 en el césped de Keeneland. Opulent Restraint, no pudo resistir el ataque, mientras que Laurelin, que se jugaba su invicto en 5 presentaciones, atropelló por afuera en su intento de recuperar terreno y no perder su invicto.

Mientras Lush Lips lideraba la milla en 1:35.72, Laurelin superó a Opulent Restraint en la recta final para terminar segundo sin amenazar seriamente la victoria. La ventaja final fue de aproximadamente un cuerpo y medio, y el tiempo ganador de Lush Lips fue de 1:48.01 en el buen césped.

Lush Lips pagó $19.22 a ganador en la taquilla, $6.04 a placé y $4.52 a show. Laurelin, llegó segunda. Opulent Restraint se mantuvo en tercer lugar. La otra favorita de la carrera Fionn con Irad Ortiz Jr., remontó para terminar cuarto.

Propiedad de Medallion Racing, Parkland Thoroughbreds, Hoffman Thoroughbreds, Mrs. Paul Shanahan y Mrs. MV Magnier, Lush Lips, ahora tiene un récord de cuatro victorias en diez presentaciones. Presentó Brendan Walsh.