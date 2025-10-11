Mychel Sánchez consigue tremendo triunfo en el Maryland Million Day en Laurel Park

Suscríbete a nuestros canales

El Maryland Million Day se llevó a cabo en el hipódromo de Laurel Park, localizado en el condado de Maryland, Maryland, y tuvo lugar durante la jornada del sábado. En esta ocasión se disputaron once carreras tipo stakes y se distribuyeron premios por un valor total de un millón de dólares. En esta cartelera, Mychel Sánchez se destacó a bordo del caballo Coringa, que ganó la Maryland Million Turf Stakes.

Laurel Park: Mychel Sánchez se lució a bordo de Coringa

La cuarta carrera de la jornada de la cartelera del sábado del Maryland Million Day fue reservada para el Maryland Million Turf en pista de grama en distancia de 1.800 metros, en la cual el jinete venezolano Mychel Sánchez, que iba sobre el lomo del ejemplar Coringa, aprovechó la velocidad de su conducido y el puesto de salida para colocarse al frente del pelotón al momento de la partida. Esta prueba tuvo un valor de $125,000 dólares en premios.

Coringa, con el control de Mychel Sánchez en sus bridas, marcó el ritmo de carreras tras lograr splits de 23,1; 47; 71; y 95 para la clásica milla. Conriga no tuvo rivales desde el brinco inicial y terminó la carrera con una ventaja no mejor a un largo con un registro global de 107”4 para la distancia de 1.800 metros en pista de césped en el hipódromo de Luurel Park.

Coringa es un macho castrado de cuatro años, hijo del semental Practical Joke en la yegua Conspicuous por Ghostzapper. Con esta victoria deja su récord en cuatro triunfos en 14 presentaciones. Además, significó el primer stakes en su campaña. Presentó Michael Trmbetta, para la sociedad Ohrstrom, Clarke, Kilka, Gregory J., Awestrike Racing y Gowans, Benjamin. Este ejemplar fue adquirido por $80,000 en la subasta de Fasig-Tipton Midlantic en junio para potros de dos años en entrenamiento en 2023.