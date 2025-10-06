Este sábado llega el Maryland Million Day con ocho pruebas selectivas en Laurel Park

Suscríbete a nuestros canales

El Caballo del Año del estado de Maryland, Post Time, encabeza la lista de la prueba central de la jornada sabatina. Laurel Park, tendrá una fiesta hípica con la realización del Maryland Million Day, con una programación de 12 carreras, de las cuales, ocho serán Stakes y cuatro Handicap, donde se repartirán más $1.080.000 en premios.

Laurel Park: Maryland Million Day recibirá 8 stakes

La fiesta de Stakes en el recinto de Laurel Park, comenzará en la segunda prueba de la jornada, con la Maryland Million Turf Sprint S., en 1.100 metros, con un premio de $100.000, con una nómina de ocho ejemplares maduros.

Luego en la cuarta del programa del sábado, se disputará el Maryland Million Turf Stakes de $125.000, para machos y hembras de tres y más años, en distancia de 1.800 metros en grama, la cual cuenta con un lote de 13 ejemplares inscritos.

En la quinta competencia se corra el Maryland Million Lassie Stakes de $100.000, en distancia de 1.200 metros en arena, que atrajo a 12 potras de dos años. Para la séptima carrera de la agenda del sábado, llega el Maryland Million Distaff Stakes de $100.000 en recorrido de 1.400 metros en arena, para yeguas de tres y más años.

A continuación, en se correrá una nueva edición del Maryland Million Nurserey Stakes de $100.000, en distancia de 1.200 metros en arena para machos de dos años.

A la altura de la décima competencia del sábado, en Laurel Park, se realizará el Maryland Million Ladies Stakes de $125.000, en recorrido de 1.700 metros en grama, mientras que, en la undécima prueba, será el momento de disputarse el Maryland Million Classic Stakes de $150.000, en recorrido de 1.800 metros en arena, para machos y hembras de tres y más años.

El Maryland Million Classic Stakes, atrajo a nueve machos de 3 y más años, entre ellos al Caballo del Año e invicto en 10 presentaciones en Maryland, Post Time, que regresa a su estado natal para mantener su hegemonía contra los locales. Esta carrera tendrá como hora de partida las 4:40 de la tarde.

La jornada culminará con la Maryland Million Sprint Stakes de $100.000 en distancia de 1.200 metros en pista de arena para ejemplares de 3 y más años, con la participación de nueve competidores.