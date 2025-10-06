Mira la revelación del entrenador de Thorpedo Anna luego de su actuación en Keeneland

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 4 de octubre se corrió en el hipódromo de Keeneland, ubicado en Lexington, Kentucky, la edición 70 del Juddmonte Spinister S. (G1) en distancia de 1.800 metros. Esta prueba atrajo al Caballo del Año, Thorpedo Anna y a la potra Nitrogen, que acapararon la máxima atención de todas las selectivas que se disputaron este fin de semana camino al Campeonato de Criadores 2025.

El Spinister S. trajo la sorpresa de Gin Gin

El Spinister S. (G1) de $650,000 otorgó un puesto a la Breeders’ Cup Distaff (G1) a la sorprendente Gin Gin, que significó un batacazo en la prueba tras ganar de punta a punta, la misma en crono de 109”3. Con la monta de Luis Sáez, controló a Thorpedo Anna, que la persiguió durante todo el recorrido sin poderla comprometer, para finaliza cuarta y casi abandonando la carrera.

Por su parte la potra Nitrogen, experta en superficie de grama, fue la que me jor se observó cuando inició una atropellada en los finales que parecía darle alcance a la ganadora de la carrera, que pudo mantener una diferencia de cabeza en raya.

Una vez pasada las carreras, el entrenador Kenny McPeek de la campeona Thorpedo Anna, se dirigió al “Barn” establo donde está hospedada el Caballo del Año. En el video se muestra que junto a su cuidador Kenny, expresa su preocupación por la carrera de su entrenada.

En la grabación realizada para su cuenta de “x”, indica que: Nos reuniremos y analizar la actuación de Thorpedo Anna, incluyendo análisis de laboratorio en días próximos, porque salió bien del endoscopio realizado postcarrera. El bienestar de la yegua es más importante que California, y si esta fue su última carrera, así será.

De igual manera, indicó: Para todos los que están preocupados por ella, pueden estar tranquilos. Vamos a contemplar los próximos pasos y no vamos a tener prisa. Ella nos ha entregado todo, y estamos muy orgulloso su gran trabajo en la pista.