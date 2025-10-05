Richard Bracho cierra con victoria el programa de Gulfstream Park que se llevó a cabo este domingo

Suscríbete a nuestros canales

La legión venezolana de jinetes, entrenadores y propietarios no descansa en dejar huellas en el Sunshine Meet de Gulfstream Park. La jornada de diez carreras disputada este domingo 5 de octubre de 2025 cerró con una victoria para el jockey venezolano Richard Bracho en yunta con el entrenador Rafael Romero.

El triunfo se concretó en la décima carrera de la tarde, un Maiden Claiming de $17.500 para yeguas de tres años y mayores sobre 1.600 metros.

Mimi Willly Conquista su Primer Éxito

El cierre del programa quedo en manos de la tresañera Mimi Willly, quien finalmente logró su primera victoria en la tercera salida de su campaña. La pupila de Rafael Romero cruzó el disco en un tiempo de 1:35.11, de esta manera supera a sus rivales y además, ofrece una sorpresa en la taquilla.

La hija de Good Samaritan en Midnite Party (por Mr. Greeley), nacida el 20 de abril de 2022, lució con fuerza para su propietario, Oscar Ramón Velásquez. El dividendo a ganador fue de $18.80, con pagos de $8.40 a place y $4.40 a show.

Bracho suma una más: Estados Unidos Jinete

Para el experimentado jockey venezolano Richard Bracho, esta victoria representa una importante suma a sus estadísticas. Bracho, quien maximiza cada oportunidad que recibe, alcanzó su novena victoria de la temporada en 72 montas.

Con este nuevo triunfo, el profesional criollo eleva su total de por vida en Estados Unidos a 576 victorias, lo que reafirma su vigencia y calidad en el competitivo circuito de Florida.