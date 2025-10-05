¡Sorpresa en Santa Anita! Mission Of Joy se clasifica a la Breeders’ Cup

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado, el circuito de Santa Anita Park en Arcadia, California, sirvió como el escenario ideal para el preludio de las venideras competencias de criadores. El meeting albergó tres carreras clasificatorias vitales para la prestigiosa Breeders’ Cup, donde los caballos buscan un lugar en la codiciada gesta deportiva anual.

En el clímax de la jornada, la octava carrera presentó el Rodeo Drive Stakes (G2), una prueba de 2.000 metros sobre pista de grama, exclusiva para yeguas de tres años y mayores.

Ocho participantes conformaron la nómina, destacando Hang the Moon (6). La defensora del título de la edición anterior, entrenada por Phil D'Amato, no pudo mantener su corona en esta ocasión, ya que termina en el último lugar.

Ataque Externo y Victoria Sorpresa: Santa Anita

La victoria fue para Mission Of Joy (5), que lanzó un fuerte ataque por las líneas externas bajo la monta de Umberto Rispoli. La yegua se impuso por solo un pescuezo sobre Speed Shopper (3), quien debió conformarse con el segundo puesto. Mission Of Joy se llevó así la bolsa a repartir de $200.000.

La ganadora detuvo el reloj en 1:20.00 exacto para el recorrido. Los parciales de la carrera fueron 23.3, 48.2, 73.0 y 97.3 para la milla.

Pase Directo a la Breeders’ Cup: Estados Unidos

Mission Of Joy resultó una sorpresa para el público apostador, al pagar $25.80 a ganador en taquilla. La alazana de cinco años suma ahora seis triunfos en 21 actuaciones, y esta victoria le otorga el pase directo para participar en la Breeders’ Cup Filly & Mare Turf (G1).

Como dato relevante, el entrenador Phil D'Amato consigue esta prueba de grado dos de manera consecutiva, pues el año pasado triunfó con Hang the Moon. A pesar de que su antigua campeona no fue rival esta vez, D'Amato mantiene su dominio en la carrera.