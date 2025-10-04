Perfección: Potro Ted Noffey mantiene su racha invicta y conquista el Claiborne Breeders' Futurity (G1)

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 04 de octubre se realizó una edición del Clairbone Breederws Futurity (G1) en la novena competencia de la programación en el óvalo de Keeneland, situado en Kentucky Estados Unidos, para ejemplares de dos años, en distancia de 1.700 metros en pista de arena, además de un premio a repartir de $650.000.

Este selectiva de grado es clasificatoria para la Breeders’ Cup Juvenile (G1) por parte del calendario de la Breeders’ Cup Challenger Series Win and You’re In y también es la clasificatoria para el camino al Kentucky Derby 2026.

Ted Noffey: John Velasquez victoria Clairbone Breeders’ Cup Futurity Keeneland

El tordillo dosañero Ted Noffey (número 6) fue el ganador de este Graded Stakes, con la monta de la leyenda viviente John Rafael Velasquez, presentado Todd Pletcher, por lo que fue uno de los favoritos de acuerdo al movimiento de las apuestas.

Al momento de darse la partida, el presentado por Pletcher se mantuvo cerca del puntero Diciassette (número 3), que fue el encargado de marcar los parciales 23’’96 para 400 metros, 48’’23 paras los 800 metros.

Al giro de la última curva en 1.12’’62 para 1.200 metros, el conducido por el estelar Velasquez emparejó y pasó a comandar la carrera en los metros finales y de esta manera cruzar al espejo con parciales de 1.37’’43 la milla y finalizó en 1.43’’98 para los 1.700 metros del recorrido. Con este triunfo, el pupilo de Pletcher mantiene su racha invicta de tres victorias para tres presentaciones.

El restos de los participantes en lograr la pizarra fueron: Blackout Time (segundo), Litmus Test (tercero), Diciassette (cuarto) y cerró con Spice Runner (quinto).

Victoria: Cupo Breeders' Cup Juvenile Camino Clasificatoria al Kentucky Derby 2026

El moro de Pletcher arrojó un dividendo de $3,84 a ganador, $2,62 el placé y $2,10 el show, al mismo tiempo obtuvo su cupo de forma directa para la Breeders Cup Juvenile (G1), al mismo tiempo suma sus primeros 10 puntos de clasificación para el camino hacia el Kentucky Derby (G1) 2026.