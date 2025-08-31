Fierceness con la leyenda John Velásquez derrota al “Gorila” Journalism en el Clásico del Pacifico

Suscríbete a nuestros canales

Lo que prometía ser la carrera del año en la costa del Pacífico con la presencia del ganador del Preakness Stakes (G1) y el Haskell S. (G1), “El Gorila” Journalism enfrentando al mejor potro 2024, Fierceness, flamante ganador del Travers S. (G1) la pasada temporada, terminó en un gran desenlace con la victoria para Fierceness, con la monta de la leyenda viviente John Velázquez, que pudo soltear los inconvenientes de la partida y un ligero tráfico en la recta opuesta.

Fierceness gana su pase a la Breeders’ Cup Classic

Con una bolsa de premios de un millón de dólares y estatus de Grado 1, el Pacific Classic (G1) disputado este sábado 30 de agosto es un evento codiciado, la carrera más prestigiosa de la temporada de verano en Del Mar Thoroughbred Club en Del Mar, California. Fierceness, se queda con la edición 34 que se disputó en distancia de dos mil metros en la pista de arena del hipódromo de Del Mar, ubicado en San Diego, California, se presentó con una recta final llena de emoción. El crono de la prueba fue de 121" para dos mil metros.

Fierceness, con el mando de Jhon Velázquez, se lanzó contra los punteros en los 800 finales, y del poste de los 600 a raya, tomó la delantera, y en el tope de la recta final esperó el acoso de Journalism, que en esta oportunidad le costó llegar a la distancia de los 2.000 metros, tal cual ocurrió en el Kentucky Derby (G1) y Belmont Stakes (G1), que no pudo ante Sovereignty.

Fierceness, que reapareció este año con una victoria en el Alysheba S. (G2), cayó derrotado en el Mer Mile H. (G1) ante Ragin Torrents, luego finalizó quinto ante Sierra Leone en el Whitney S. (G1). Ahora se reivindica para conquistar su pase por segunda vez a la Breeders' Cup Classic (G1), lo que prometerá ser la carrera del año.

Ahora el hijo de City of Light en Nonna Bella, por Stay Thirsty, presentado por el entrenador Salón de la Fama, Todd Pletcher, coloca su récord en siete victorias en 13 presentaciones y ganancias por encima de los cinco millones de dólares en el banco para sus conexiones Smith, Derrick, Repole Stable, Tabor, Michael B. y Magnier, Mrs.Jhon.