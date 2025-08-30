Casi 1.000 dólares abonan los seis del 5y6 de Valencia para este sábado 30-8-2025

Suscríbete a nuestros canales

Con un total de nueve carreras, el hipódromo de Valencia que celebró la reunión 17 de la temporada este sábado 30 de agosto del 2025. Donde el juego del 5y6 de Valencia sobrepasó los 20 millones de bolívares, nueva marca para la temporada por semanas consecutivas.

Meridiano: Monto sellado y totales a repartir en el 5y6 Valencia

El juego del 5y6 recolectó un monto sellado de Bs. 21.374.870,00 de los cuales Bs. 2.992.481,80 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los tickets con 6 aciertos, se repartieron Bs. 11.542.429,80.

Valencia: Resultado de los ganadores en el 5y6 nacional

En la primera válida del 5y6 cuarta del programa, la victoria fue para ANTETOKOUNMPO (número 4), con un dividendo de Bs.112,36 a ganador y Bs. 65,20 a placé. Montó Jaime Lugo Jr., en yunta con Juan Carlos Pérez, en tiempo para 1.300 metros de 82”.

En la quinta carrera, que fue la segunda válida para el 5y6, el triunfo fue para Francois (número 4) con la monta de J. Moncada; fue ensillada por Jesús Canfunhol, y corrió para los colores del stud “Excelso” y dejó crono de 71” para 1.100 metros.

La tercera válida para el 5y6, sexta carrera en turno, la ganó Mr. Bolinge (número 7) con el jinete José Gilberto Hernández, quien recibió las instrucciones de Alejandro Ortiz, para ganar en crono de 76”3 para 1.200 metros.

En la cuarta válida del 5y6, séptima carrera, el triunfo fue para Bella Antonella (número 6) con la monta de Larry Mejías en yunta con Renny Verastegui, que abonó Bs. 156,14 a ganador y agenció crono de 76”4 para 1.200 metros.

En la octava carrera, que fue la quinta válida del 5y6, Super Mathias (número 8) se alzó con la victoria con la monta de Jaime Lugo en yunta con Jesús Canfunjol. El consentido del stud “Excelso” abonó Bs. 64,39 a ganador.

En la última carrera de la jornada, Valencia, novena en turno, que jugó como la sexta válida para el 5y6, se la llevó Indian Wells (número 2) con la monta de Yaniel Caguado para el entrenador L.Ibarra.

Los tickets ganadores con cinco aciertos fueron un total de 1.103, los cuales ganaron cada uno un monto de Bs.2.685,91. mientras que los ganadores con seis aciertos fueron solo 79 tickets, los cuales ganaron un monto de Bs.144.647,01.