Samy Camacho se lleva los $100,000 que repartió un Stakes en Monmouth Park

La jornada de este sábado en el hipódromo de Nueva Jersey, Monmouth Park, ubicado en Oceanport, celebra una cartelera de nueve carreras con par de pruebas selectivas, el Sapling Stakes y el Violet Stakes, de $100,000 cada una, en la cual el jinete venezolano Samy Camacho se llevó Sapling Stakes con One More Freud para el entrenador Michael Maker.

Samy Camacho selectivo en Monmouth Park

Hoy en Monmouth Park, se disputaron nueve carreras que incluyeron el Sapling Stakes de $100,000, exclusivo para machos juveniles de dos años en recorrido de 1.600 metros, con la victoria para el ejemplar One More Freud, un macho de dos años que fue conducido por Samy Camacho, quien demostró sus mejores cualidades sobre este entrenador por Michael Maker, quien presentó para el Paradise Farms Corp.

One More Freud es un macho hijo del semental Tonalist en la yegua Freudian Finish por Haynesfield, que mantuvo su invicto en dos presentaciones y una primera selectiva. En la taquilla dejó un dividendo de $2,80 a ganador en la taquilla y un crono de 98”2 para la clásica milla en pista de arena.

Samy Camacho, además de esta victoria selectiva, se lanzó con la victoria en la segunda de la cartelera con el ejemplar Patty’s Girl, que se llevó un Maiden Special Weight de $52,500 en distancia de 1.100 metros con registro de 65”3 para el entrenador Gregory D. Sacco.

Para el resto de la jornada, a Camacho le resta un compromiso en la última carrera de la jornada con el ejemplar Breath Away del entrenador Miguel Clement en el Violet States por $100,000 en pista de grama.