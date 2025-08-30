Monto sellado en el 5y6 de Valencia para este sábado 30-8-2025

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 30 de agosto, se disputa la reunión 17 en el hipódromo de Valencia, con la programación de nueve carreras, en la cual se disputó la Copa “Huracán Sí” que significó una victoria para el ejemplar Cnady Cummings, en terminante demostración, con la monta de Jaime Lugo Jr., para el entrenador Juan Carlos Pérez Abarrio.

La jornada ganadora inició con victoria para Rochy (número 4) con la monta de Y. Caguado y la preparación de E. Pimentel. En la segunda carrera triunfó Magical Song (numero 1) con la monta de Jaime Lugo y el ensillaje de J. Canfunjol.

En la tercera carrera de la jornada se la llevó el ejemplar Candy Cummings (número 1) con la monta de Jaime Lugo Jr., y el entrenamiento de Juan Carlos Pérez, en la taquilla dejó Bs. 67,38.

El juego del 5y6 recolectó un monto sellado de Bs.21.374.870,00, de los cuales, Bs.2.992.481,80 se repartirá entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirá, Bs.11.542.429,80.

En la primera válida para el 5y6 nacional, o cuarta carrera en el orden el triunfo le correspondió al ejemplar, Antetokounmpo que abonó Bs. 112,36 por ganador.