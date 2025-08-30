Candy Cumming se adjudicó al galope la Copa “Huracán Sí” en Valencia

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 30 de agosto, el hipódromo de Valencia confeccionó una programación de nueve carreras correspondiente a la reunión número 17 del mitin de la temporada 2025, que incluyó la copa “Huracán Sí” en distancia de 1.400 metros con victoria para Candy Cummings.

La tercera carrera de la tarde, no válida para el 5y6 nacional se disputó la edición de la copa “Huracán Sí” en recorrido de 1.400 metros para caballos de 3 y más años, con un bono especial adicional de $12,000.

Valencia: Candy Cummings consiguió un triunfo sobresaliente en el evento selectivo

La copa “Huracán Sí” fue reservada para caballos de 3 y más años, se disputó en la tercera carrera de la jornada de nueve programadas, con un triunfo para Candy Cummings, que se convierte en el tercer ganador de este evento celebrado en Valencia.

Candy Cummings, en gran demostración con la monta de Jaime Lugo Jr., y la preparación de Juan Carlos Pérez, quien presentó para los colores del stud “Andrea Stables”, propiedad de la Sra. Andrea Mendoza, que consigue su décimo triunfo en 36 presentaciones, y la cuarta de manera consecutivo.

Jaime Lugo Jr., desde la partida ubicó rápidamente a su conducido en la punta para controlar a sus rivales desde el vamos con parciales de 23”, 47” y 74” con crono final de 87”2 para la distancia de 1.400 metros, y dejar un margen de tres cuerpos sobre My Trusting Mate, que se mantuvo siempre de escolta del ganador. Helios, llegó tercero. El cuarto lugar fue para Moscabado, y cerró el marcador El De Valle.