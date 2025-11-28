Sistema Patria: Arranca bono de Bs 18.000 hoy viernes; descubre quiénes son los beneficiados

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria comenzó este 28 de noviembre con la entrega del Bono Cuadrantes de Paz, una asignación económica dirigida a un grupo específico de trabajadores del Estado. El pago forma parte del cronograma social de cierre de mes y se activa de manera automática en las cuentas de los funcionarios elegibles, como en ocasiones anteriores, la confirmación llega por un mensaje de texto enviado desde el número 3532 donde se notifica que el monto ya está disponible.

Este beneficio no es general, sino que está reservado para quienes laboran en organismos relacionados con la seguridad y la protección ciudadana. La plataforma aclaró que no es necesario realizar trámites adicionales para recibirlo, pues la selección se hace de forma interna.

Monto asignado y verificación del Bono Cuadrantes de Paz

El monto aprobado para esta entrega corresponde a 18.000 bolívares, que puede visualizarse tanto en la notificación del 3532 como dentro de la sección de “Protección Social” en la cuenta del sistema. Aunque muchos usuarios lo reciben el mismo día, el depósito puede reflejarse de manera escalonada según la programación establecida, la plataforma recomienda verificar el saldo directamente cada vez que se anuncie un nuevo beneficio.

Foto: Sistema Patria

La plataforma exhorta a los beneficiarios a revisar periódicamente su cuenta y mantener actualizados sus datos personales para evitar inconvenientes al momento de recibir los bonos. También se recuerda que todas las asignaciones son gratuitas y automáticas, por lo que no deben aceptar intermediarios.