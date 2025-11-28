No indagues por otro lado: Aquí te presentamos a esta hora a los ejemplares con más fuerzas y la jugada larga para conseguir en la R46

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada convoca la reunión 46 para este domingo 30 de noviembre, con un total de 12 carreras. A diferencia de semanas anteriores, la cartelera dominical no incluye ningún evento selectivo, por lo que el enfoque recae completamente en la acción y las emociones de los ejemplares de competencias para lotes comunes. La jornada completa inicia a la 1:00 de la tarde y promete intensa acción en el óvalo capitalino.

Black Stone: Este potro, hijo del campeón y ahora semental Tato Zeta debutará en la segunda competencia, con la monta de Jaime “Pocho” Lugo en yunta con Carlos José Radelli. Hay dos puntos a su favor: 1) Es el candidato más cotizado y 2) De acuerdo a lo observado en sus ajustes que han sido cómodos y contenidos, estamos seguro que hará un excelente debut y hasta podría llevarse su primera victoria.

Otro ejemplar con mucha fuerza es el castaño Bola de Humo en la quinta del programa del ciclo no válido, pues obtuvo dos terceros y no se escapen que, para esta carrera dominical, el tresañero ahora sí podría definir su primera victoria en los metros finales con la yunta ganadora Winder Véliz - Ismael Martínez.

Por último, en la segunda válida, reservada para yeguas nacionales e importadas de cuatro años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), con una nómina de 11 competidoras. Una de ellas y favorecidas por la distancia de 1.300 metros no es otra que Star Plus que será conducida por el jockey aprendiz Samuel Yánez.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Atención, aficionados que buscan jugar más allá del ganador: Esta información es clave para sus combinaciones. Una de las candidatas que más gusta para este tipo de jugadas es la yegua The Queen Roca, participante en la primera válida del 5y6 (el juego de las mayorías).

Esta carrera es para yeguas nacionales e importadas de 3 años, debutantes o no ganadoras. The Queen Roca repite la monta del "Duro de Pasar" José GIlberto Hernández, por lo que se convierte en una opción muy sólida.