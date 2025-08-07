Imparable: Winder Véliz logra esta hazaña en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

En Venezuela, las carreras de caballos son más que un deporte; son un verdadero unificador nacional que trasciende generaciones y clases sociales.

Cada domingo, la nación entera se detiene para presenciar el espectáculo hípico, un evento de primer nivel que desata pasiones, desde los más jóvenes hasta los más adultos. Este fenómeno cultural une a la gente en una sola voz y emoción para demostrar cómo una afición puede crear lazos y comunidad.

Winder Véliz: Triunfos R29 La Rinconada Datos Hípicos

La reunión número 29 fue significativa, por el desempeño de un jinete aprendiz que desde que llegó al hipódromo La Rinconada su objetivo es ganar carreras. Nos referimos al joven Winder Véliz.

Este jockey logró por primera vez en su corta campaña en la arena caraqueña que fue obtener tres victorias en la misma jornada dominical.

Inició con el triunfo de la yegua Bella Catira (número 1) en la segunda competencia, presentada por Carlos Luis Uzcátegui, el cual dejó crono de 74’’1’’ para el recorrido de 1.200 metros.

A su vez, obtuvo el empate en la novena carrera, tercera válida para el juego del 5y6 nacional con Mi Maritza (número 1) junto con la norteamericana Hayes Bayes (número 10) conducida por Jaime “Pocho” Lugo con un tiempo oficial de 81’’4’’ para el tiro de 1.300 metros.

Finalmente, Véliz se tomó la foto con el ejemplar Canciller (número 4) en la décima del programa, cuarta válida, entrenado por Luis Peraza, el cual, marcó 81 segundos exactos para la misma distancia de 1.300 metros.

Con estás victorias, el destacado Véliz paso a paso consolida su popularidad como jockey aprendiz y en tan corto tiempo, la afición hípica ha dado comentarios sobresalientes acerca de su actuación en el principal óvalo venezolano.

Esto se suma también a su actuación y a sus victorias logradas en el Hipódromo Nacional de Valencia quien aún mantiene campaña.