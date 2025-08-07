Ojo con este dato: El ajuste cómodo de la sorpresa de Gaceta Hípica podría ganar en el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

El segundo meeting se prepara para su recta final este mes de agosto. Este domingo, 10 de este mes, la trigésima reunión presenta un atractivo programa de 12 competencias en la pista del hipódromo La Rinconada.

La jornada, aunque no incluye carreras clásicas, ofrece una excelente oportunidad para los aficionados de disfrutar del espectáculo hípico y apostar en las emocionantes carreras que marcan el camino hacia el cierre de la temporada. Con el final de este meeting a la vista, cada competencia adquirirá un valor especial.

A la altura de la octava carrera, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional, para caballos nacionales e importados de 6 y más años, ganadores de 2 carreras (a excepción de carreras de reclamo), con 10 corredores inscritos, pautada para las 3:55 de la tarde en la arena caraqueña.

La Rinconada: Sorpresa Gaceta Hípica 5y6 Ejemplar Datos Hípicos

Uno de estos competidores es Cosmos (número 3), un castaño de seis años, producto de Comediante en Spirit Princess por Perfect Soul, contará con la monta nuevamente del aprendiz Leomar Sangronis y el entrenamiento de Chaoukat Dokmadji, al mismo tiempo es segundo favorito y la sorpresa para la revista con la mayor circulación del deporte hípico como lo es la Gaceta Hípica.

En su última prueba en la arena caraqueña llegó segundo en la reunión 28 del día domingo 26 de julio a 2 1/2 cuerpos del vencedor Premiado.

Ajuste: La Rinconada

El presentado por Dokmadji asistió el día martes 05 de agosto y dio 2 vueltas en silla y este miércoles 06 de agosto, logró el mejor ajuste de 42 segundos exactos para 600 metros, en silla, súper cómodo sin hacerle nada informado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Enemigos a vencer: Ejemplares La Rinconada