LVBP: Águilas dejan sin esperanzas a Leones tras propinarles otra dura derrota

El Estadio Luis Aparicio "El Grande" disfrutó de otra gran victoria de sus Águilas del Zulia, quienes siguen volando alto en la tabla de posiciones. En esta ocasión derrotaron a Leones del Caracas con un abultado marcador de 14 a 3, lo cual sirvió para terminar de barrer esta serie de dos juegos en Maracaibo.

Águilas se dieron un festín

En principio se trató de un compromiso en el que ambos abridores se mostraron sólidos. Y es que tanto Jesús Vargas como Wendolyn Bautista preservaron el cero a lo largo de cuatro entradas completas.

Sin embargo, las cosas cambiaron a partir del quinto. Por un lado, en la parte alta los melenudos tomaron la delantera gracias a un hit productor de Wilfredo Tovar. A su vez, la respuesta de los zulianos en la baja fue por partida doble, ya que un triple de Jaison Chourio y un sencillo de Ángelo Castellano le dieron vuelta a la pizarra.

Pero lo mejor para los de casa estaba por venir. Y es que la toletería aprovechó que el relevo de los capitalinos se vino abajo para concretar 10 carreras en el sexto inning. Allí, Jaison Chourio hizo de las suyas y en dos visitas al plato remolcó cuatro rayitas; por su parte, Isaías Tejeda y Rayder Ascanio empujaron dos por lado; mientras que Jackson Chourio y Ángelo Castellano remataron la faena con una cada uno.

Ya en el octavo, Víctor Bericoto trató de maquillar un poco la paliza luego de llevar hasta el home a Salvador Pérez y José Rondón con un sencillo. No obstante, Jaison Chourio redondeó su magnífica noche con otro par de empujadas en la baja de esa misma entrada.

De esta manera, Águilas del Zulia (26-25) se meten de lleno en la lucha por la clasificación directa al Round Robin y dejando prácticamente sin esperanzas a Leones del Caracas (22-29).