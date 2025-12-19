LVBP: Silvino Bracho se encamina a su tercer Premio al Cerrador del Año

Suscríbete a nuestros canales

No cabe duda de que, en los últimos años, uno de los mejores cerradores de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional ha sido el zuliano Silvino Bracho. Siempre uniformado con las Águilas del Zulia, el diestro ha sido dominante durante ya varias campañas, y en la 2025/26 hemos podido disfrutar de una de las mejores versiones de su carrera.

El relevista oriundo de Maracaibo ha sido una auténtica garantía para sus Águilas desde el bullpen, y ha sabido demostrar un nivel realmente sensacional desde la lomita. De momento, acumula 11 juegos salvados y par de triunfos en 22 salidas, y por si fuera poco, parece no tener rival para ganar su tercer Premio al Cerrador del Año.

Silvino Bracho rumbo al Cerrador del Año

Primero, es preciso recordar que el Premio al Cerrador del Año, entregado por "Los Grandes de la LVBP", no es un premio subjetivo, ya que posee una fórmula de puntuación mediante la que se decide el ganador. Si revisamos dicha fórmula, todo parece estar encaminado para que Silvino Bracho se haga con el galardón.

La fórmula del Cerrador del año otorga tres puntos por juego salvado y dos por triunfo, mientras que resta dos unidades por derrota o por oportunidad de salvado desperdiciada. Con 11 rescates, par de triunfos, una derrota y dos "blown saves", Bracho acumula nada más y nada menos que 31 unidades.

De esta manera, luce sumamente difícil que Silvino Bracho pierda esta distinción. De hecho, su más cercano perseguidor sería Yilber Díaz, de Caribes, quien acumula 22 puntos, y además, paró su participación en Venezuela, por lo que todo está dado para que el zuliano sea Cerrador del Año por tercera vez.