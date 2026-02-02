Hipismo

La sorpresa de la tarde: Las razones por las cuales Tizn't Anymore no confirmó su favoritismo en La Rinconada

La zaina importada de cuatro años arribó en la decima casilla y su jinete brindó información a la junta de comisarios

Por

Gustavo Mosqueda
Lunes, 02 de febrero de 2026 a las 10:29 am
Foto: José Antonio Aray
La jornada de este domingo 01 de febrero marcó otro avance en la temporada de carreras en el hipódromo La Rinconada. Se realizó la quinta reunión del año, correspondiente a la quinta fecha del primer meeting del  2026, en la que se llevaron a cabo diez competencias sin pruebas selectivas ni de grado.

El jinete más destacado de la tarde de ayer fue, Robert Capriles que fue capaz de ganar en cuatro ocasiones por intermedio de los ejemplares: I’m In The Mood, Etna’s Napper, Juan Valdez y Kleobule para de esta manera posicionarse en el primer lugar de la tabla del primer meeting.

La tarde de ayer a la altura de la décima carrera se llevó una prueba especial para yeguas nacionales e importadas de 4 y más años, ganadores de 1 carrera, con una nómina de catorce participantes que iban por la bolsa a repartir adicional especial de $27.040.

La pupila entrenada por Cesar Pérez y propiedad del Stud “Macadamia”, Tizn’t Anymore, se presentaba a la carrera como uno de las más jugadas por el público apostador, principalmente por la manera en que venía de ganar en su carrera de estreno en La Rinconada.

La monta de la zaina de cuatro años fue por parte del jinete aprendiz Omar Rivas quien le otorgó un descargo de tres kilos es decir fue con solo 53 kilos, y luego de la carrera informó sobre lo sucedido en pista a los comisarios.

Informes: "El jinete Omar Rivas del ejemplar Tizn’t  Anymore (USA) N°03, informó que su conducida, a la altura de los 700 metros finales venia agotada e incómoda de las manos".

La yegua ocupó la décima casilla en carrera ganada por el ejemplar Rose Sensations con la monta del aprendiz Félix Márquez.

 

                                    

Lunes 02 de Febrero de 2026
Hipismo