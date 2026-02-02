El Real Madrid anuncia el regreso de la NFL al Santiago Bernabéu

Suscríbete a nuestros canales

Madrid se consolida como el epicentro del fútbol americano en Europa. Tras el rotundo éxito del primer encuentro disputado en suelo español, la NFL y el Real Madrid han hecho oficial lo que miles de aficionados esperaban. El Estadio Santiago Bernabéu volverá a ser sede de un partido de la temporada regular en 2026.

La noticia fue confirmada este 2 de febrero de 2026 a través de un video conjunto en las redes sociales de ambas organizaciones. En la pieza audiovisual, se destaca la espectacularidad del nuevo estadio y el ambiente vibrante de la ciudad.

Incluso figuras del club blanco, como Vinícius Jr., dieron la bienvenida oficial a la liga, subrayando la alianza estratégica entre el club más laureado de Europa y la liga deportiva más poderosa del mundo.

¿Cuál fue el último evento?

La decisión de regresar se debe a que el debut de la NFL en Madrid durante la temporada 2025 dejó el listón muy alto.

Los Miami Dolphins vencieron a los Washington Commanders en un final cardiaco (16-13 a favor de Miami, decidido en tiempo extra).

Para aquel compromiso, un total de 78.610 espectadores abarrotaron las gradas, demostrando que la pasión por el ovoide en España es una realidad.

Madrid quiere más

Este regreso forma parte de un acuerdo multianual (que también incluye un partido para 2027) entre la NFL, el Real Madrid y las autoridades locales. El objetivo es convertir a Madrid en una parada fija del calendario internacional, al nivel de Londres o Múnich.

Por ahora, los equipos para 2026 aún no han sido revelados oficialmente, pero franquicias como los Chicago Bears y los Kansas City Chiefs suenan con fuerza, ya que poseen derechos de comercialización en España.