El dilema de la NFL: Aumentan las conmociones cerebrales tras el nuevo formato de patada

La NFL reveló este viernes que las conmociones cerebrales en las patadas iniciales (kickoffs) experimentaron un aumento considerable durante la temporada 2025. Este incremento está directamente relacionado con el drástico aumento en el número de devoluciones tras el cambio de reglas implementado para dinamizar el juego.

Aunque la liga subraya que la tasa de lesiones por cada jugada sigue siendo inferior a los niveles históricos previos a las reformas de seguridad, los números absolutos han generado preocupación en las oficinas de Nueva York.

El efecto del nuevo reglamento

Durante la temporada 2025, se registraron 35 conmociones cerebrales en jugadas de patada inicial, una cifra que contrasta con las apenas ocho reportadas el año anterior. Sin embargo, este aumento no es casual: la nueva regla que sitúa el touchback en la yarda 35 incentivó a los equipos a devolver el balón con mucha más frecuencia.

El cambio logró su objetivo deportivo: la tasa de retornos saltó del 33% de la temporada pasada a un impresionante 74%, la cifra más alta registrada en los últimos 15 años. No obstante, al haber más jugadas con contacto físico real, el número de incidentes creció de forma proporcional.

Puntos críticos: El tackleador y la máscara

Jeff Miller, vicepresidente ejecutivo de la NFL, señaló que aunque la tasa de lesiones en extremidades inferiores y las conmociones generales han bajado en 20 de los 22 jugadores que participan en la jugada, el riesgo se ha concentrado en dos figuras clave: el tackleador y el portador del balón.

"Ya hemos iniciado conversaciones con el comité de competición para analizar estos impactos, la formación de los jugadores y la velocidad del juego", afirmó Miller.

Un dato revelador compartido por el ejecutivo es que, mientras la carcasa del casco ha evolucionado para absorber mejor los impactos, la máscara (face mask) no ha avanzado al mismo ritmo. Miller estima que el 50% de las conmociones cerebrales actuales son el resultado de golpes directos en la máscara, lo que obligará a la liga a revisar el diseño y la tecnología de esta protección.

La búsqueda de un juego más seguro

Por su parte, el Dr. Allen Sills, director médico de la liga, enfatizó que la tecnología de los cascos es solo una parte de la solución. Para Sills, la clave reside en la técnica de tacleo y en la educación de los jugadores.

"Estamos en una búsqueda incesante e implacable para eliminar el contacto con la cabeza del juego", aclaró Sills (corrigiendo la noción de 'distracción' por la de 'prevención'). "Esa será nuestra estrategia más efectiva: sacar la cabeza del impacto, ya sea en la patada inicial o en cualquier otra fase del partido".

La NFL utilizará los datos de esta pretemporada para decidir si el formato del "Dynamic Kickoff" requiere ajustes estructurales en la posición de los jugadores o en la velocidad permitida antes del contacto, buscando ese difícil equilibrio entre el espectáculo y la salud de los atletas.