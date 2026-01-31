Super Bowl LX: Sam Darnold el arma secreta de Seahawks

Suscríbete a nuestros canales

Sam Darnold es uno de los quarterbacks más determinantes de la temporada 2025 de la NFL. Su desempeño ha sido superlativo con Seattle Seahawks, al punto de ser el arma secreta de la organización. Sin embargo, para llegar a este nivel, ha pasado por un momento de redención digno de película.

Darnold fue pick #3 del Draft 2018, seleccionado por New York Jets: Luego de tres coordinadores ofensivos terminó con marca de 13-25, 45 TD y 39 INT. Entre burlas fue cambiado a: Panthers (8-9), 49ers (0-1) con críticas que lo valoraban como un fracaso y sin un lugar en la NFL.

Finalmente Sam llega a Vikings y alcanza marca de 14-3, pero es cortado por el joven J. J. McCarthy (6-4 en 2025). Seguidamente Seattle Seahawks lo firma, le da confianza, continuidad y se convierte en el arma secreta de la organización. Hoy están preparando su asalto al Super Bowl LX.

Este domingo 8 de febrero, no te puedes perder el evento deportivo del año: Super Bowl LX por la señal de Meridiano Televisión. Descubre, junto a los especialistas en deportes quién se llevará el trofeo Vince Lombardi. ¡En vivo y en exclusiva para Venezuela!

Sam Darnold el arma secreta de Seahawks rumbo al Super Bowl LX

Seattle Seahawks desde hace un par de temporadas ya contaba con un grupo explosivo en ambos lados de la cancha. La llegada de Sam Darnold solo fue la pieza para engranar todo, nutriendo al grupo de: regularidad, paciencia y eficiencia para sostener series largas y productivas.

La precisión de Darnold y su lectura pre-snap encajan perfecto en el diseño ofensivo de Klint Kubiak. Sam identifica cada enfrentamiento antes de la jugada, atacando el espacio correcto: potenciando pases rápidos o rutas por tierra; manteniendo a la línea defensiva reaccionando y no anticipándose.

La química de Darnold con su ofensiva es la verdadera 'arma secreta' del equipo: Jaxon Smith-Njigba y Kenneth Walker III son los grandes beneficiados. Para finalizar, su timing, su temple en terceras oportunidades y en zona roja fue fundamental para llegar al Super Bowl LX.

¿Qué esperar de Sam Darnold en el Super Bowl LX?

Sam Darnold ha tenido un camino duro para llegar al Super Bowl LX. Muchas burlas, críticas injustificadas hasta llegar a Seattle. En el juego más grande de su carrera no se hará le héroe; intentará aplicar el plan de juego, conectando con su ofensiva y haciendo las jugadas planificadas.

Eso ya lo llevó al Super Bowl, cambiar sería perder su esencia y ser algo que no ha sido durante la temporada. Darnold seguirá alimentando a Smith-Njigba y Walker III, que ellos se lleven el reconocimiento; finalmente el quarterback con su resiliencia ha ganado el mejor premio de su carrera.