Los Seahawks a la venta: un giro histórico tras el Super Bowl LX

En un movimiento que podría cambiar el panorama de la NFL, los Seattle Seahawks saldrán a la venta inmediatamente después de que finalice el Super Bowl LX, según informaron Seth Wickersham y Brady Henderson de ESPN. Fuentes cercanas a la organización indican que las conversaciones sobre este proceso de transición han cobrado fuerza en la última semana, justo en el momento de mayor exposición mediática del equipo.

Desde el fallecimiento del cofundador de Microsoft, Paul Allen, en 2018, la franquicia ha permanecido bajo la gestión de su patrimonio, con su hermana, Jody Allen, actuando como albacea del fideicomiso.

Una negativa oficial con matices

A pesar del reporte de ESPN, un portavoz del patrimonio de Paul Allen salió al paso para desmentir la inmediatez de la transacción este viernes. En un comunicado obtenido por Ian Rapoport de NFL Network, la organización intentó calmar las aguas:

"No comentamos rumores ni especulaciones, y el equipo no está en venta", declaró el portavoz. "Ya dijimos que eso cambiará en algún momento, según los deseos de Paul, pero no tengo novedades que compartir. Nuestro enfoque ahora mismo es ganar el Super Bowl y concretar la venta de los Portland Trail Blazers en los próximos meses".

El mandato de Paul Allen y el factor estratégico

Más allá de la negativa inicial, la venta parece inevitable. Paul Allen dejó instrucciones precisas antes de morir: ambas franquicias (Seahawks y Trail Blazers) deben ser vendidas y las ganancias donadas a obras de caridad.

Existe además un factor financiero clave: si la venta se hubiese concretado antes de mayo de 2024, el 10 % de las ganancias habría ido a parar a las arcas del estado de Washington por una cláusula legal. Al haber expirado dicho plazo, el patrimonio de Allen ahora puede retener la totalidad de los beneficios, lo que hace que el 2026 sea el año ideal para ejecutar la operación.

Una valoración histórica

Según el portal especializado Sportico, los Seahawks tienen un valor de mercado de 6.590 millones de dólares, situándose como la decimocuarta franquicia más valiosa de la liga. Si la venta se oficializa tras el partido del 8 de febrero, marcaría un hito histórico: sería la primera vez que un equipo que disputa el Super Bowl se pone en venta apenas días después del juego.

Concentración en el Super Bowl LX

Mientras los rumores corren en las oficinas, el equipo se prepara para enfrentar a los New England Patriots el próximo domingo 8 de febrero. Seattle ha sido uno de los equipos más consistentes de la última década, acumulando 111 victorias en temporada regular desde 2015, la tercera cifra más alta de la liga.

Ahora, el reto será mantener el enfoque en el emparrillado mientras el futuro de la propiedad de la franquicia se decide tras bambalinas.

