Paul Skenes aprueba su examen de fuego ante la artillería dominicana

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El derecho Paul Skenes, la joya de la corona de los Piratas de Pittsburgh, enfrentó este domingo el reto más imponente de su joven trayectoria profesional. En el marco de las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, el as estadounidense se midió cara a cara con la alineación de la República Dominicana, considerada por muchos analistas como la más temible que se haya ensamblado en la historia del torneo.

En un loanDepot Park que rugía con intensidad de postemporada, Skenes entregó una labor de 4.1 entradas, permitiendo apenas una carrera limpia. Aunque su salida estuvo marcada por una lucha constante con el comando —otorgando seis boletos y golpeando a dos bateadores—, su capacidad para limitar el daño ante semejante constelación de estrellas dejó un balance sumamente positivo para el mánager Mark DeRosa y la organización de los Piratas.

Un inicio de "Grandes Ligas"

La primera entrada de Skenes fue una exhibición de jerarquía. Con apenas nueve lanzamientos, el derecho retiró en orden a una tríada que suma múltiples Bates de Plata y participaciones en el Juego de Estrellas. Fernando Tatis Jr. fue dominado con una mezcla de sinker, splitter y un sweeper que terminó en elevado al izquierdo.

Posteriormente, Ketel Marte falló con un elevado ante un cambio de velocidad, y la entrada cerró con un duelo de titanes frente a Juan Soto. Skenes utilizó su recta de cuatro costuras para establecer condiciones, pero fue un cambio de velocidad lo que obligó a Soto a conectar hacia el lado derecho, donde una espectacular parada defensiva de Brice Turang selló el cero inicial.

El rugido de Junior Caminero

La perfección de Skenes se rompió en el segundo episodio. Tras dominar a Vladimir Guerrero Jr. con una recta pegada y recetar un ponche fulminante a Manny Machado, el derecho dejó un splitter demasiado alto en la zona ante el joven fenómeno Junior Caminero.

El prospecto de los Tampa Bay Rays no perdonó: con una velocidad de salida de 105.6 mph, la pelota recorrió 401 pies hacia el jardín izquierdo para el 1-0. Este cuadrangular no solo fue el primero permitido por Skenes en la primavera, sino que marcó un récord histórico para la República Dominicana con 15 vuelacercas en el presente torneo. A pesar del golpe, Skenes recuperó la compostura de inmediato para retirar a Julio Rodríguez con un rodado hacia la intermedia.

Defensa de élite y escapismo

El tercer y cuarto episodio pusieron a prueba el temple de Skenes. En la tercera, tras golpear a Geraldo Perdomo, el lanzador contó con el respaldo de su defensa: un tiro certero de Aaron Judge desde el jardín derecho enfrió a Tatis Jr. en la antesala, una jugada que inyectó adrenalina pura al dugout estadounidense.

El momento más crítico llegó en la cuarta entrada. Skenes llenó las bases tras permitir un doblete de 116 mph a Vladimir Guerrero Jr. y golpear a Julio Rodríguez. Sin embargo, en el borde del abismo, el derecho forzó un elevado de Austin Wells en el quinto lanzamiento del turno, saliendo ileso de una situación que pudo haber sentenciado el encuentro.

Balance final y la mira puesta en el Citi Field

Skenes abandonó el montículo en la quinta entrada tras permitir que dos corredores se embasaran con un solo out. Fue relevado por Tyler Rogers, quien ejecutó una doble matanza clave sobre Juan Soto para mantener el juego 2-1 en favor de Estados Unidos en ese momento.

El arsenal de Skenes fue fiel a su identidad: confió en su recta de cuatro costuras y su splitter en el 66% de sus 71 lanzamientos. Aunque no tuvo la misma cantidad de ponches que en su salida previa ante México, su promedio de efectividad en el Clásico quedó en un brillante 1.08 tras 8.1 entradas de labor.

Esta actuación funciona como el ensayo general perfecto antes de su gran cita: el Día Inaugural contra los Mets de Nueva York en el Citi Field el próximo 26 de marzo. Los Piratas pueden estar tranquilos; su as ha demostrado que puede mantener la calma incluso cuando el mejor lineup del mundo está al acecho.