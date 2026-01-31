Donald Trump desechó la idea de asistir al Super Bowl LX… ¿Por Bad Bunny?

Suscríbete a nuestros canales

Todos quieren ser testigos del evento deportivo y cultural más visto en todo el mundo, sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump no mostró interés en presenciar el Super Bowl LX, el próximo 08 de febrero.

El año pasado hizo historia como el primer mandatario estadounidense en asistir a la final de NFL, donde se presentó el rapero Kendrick Lamar, logrando números históricos para el entretiempo en el partido de Kansas City Chiefs contra los Eagles de Filadelfia.

Para esta edición de la final de fútbol americano, el presidente tiene otra perspectiva, pues aseguró que no le gusta Bad Bunny ni había oído de él antes de ser confirmado.

“Creo que es una pésima elección. Todo lo que hace es sembrar odio. Terrible”, confesó ante la prensa cuando se le preguntó por su posible asistencia.

La verdad de su inasistencia

Aunque la inasistencia de Donald Trump al Super Bowl LX no se debe por el reguetonero, sino por las largas horas de vuelo entre ciudades, recordemos que, el estadio de Santa Clara está situado en California, a seis horas en avión de Washington. Esto contrasta con las dos horas y media de vuelo a Nueva Orleans del año pasado.

“Simplemente, está demasiado lejos. Iría, les gusto. Iría, ya saben, si (el vuelo) fuera un poquito más corto”, afirmó.

Según CNN, el Presidente no tiene propiedades en la costa Oeste del país para hospedarse.