Artistas que podrían acompañar a Bad Bunny en el Super Bowl LX

Billboard lanzó su predicción de quienes son los artistas invitados por Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl, el próximo domingo 08 de febrero. Aunque no hay nada confirmado por el artista, los nombres mencionados elevan las expectativas por el espectáculo.

Con 12 minutos de show en vivo y un recorrido por sus eras, el cantante puertorriqueño hará historia al convertirse en el primer latino en encabezar el halftime, en medio de críticas por parte de una comunidad extremista en Estados Unidos.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del boricua, ha revelado poco de lo que ofrecerá en su espectáculo, por lo que existe un gran misterio entorno a su presentación en el escenario deportivo más importante de los últimos años.

Posibles artistas invitados en el Super Bowl LX

Se espera que el show de medio tiempo esté cargado de identidad cultural por sus raíces latinas, dejando demostrado que la música también sirve como una forma de protesta, en medio de un momento social y político en Estados Unidos.

Según Billboard Latin y Billboard Español, Bad Bunny podría tener en el escenario a Jowell y Randy, Daddy Yankee, De La Ghetto, Chencho y Arcángel, reforzando una alta presencia de boricuas y del reguetón old school. Además, se le puede sumar otros artistas de la nueva era del movimiento urbano.

“Muchos puertorriqueños, si no todos, pero al menos todos los artistas de la vieja escuela como Jowell & Randy y De La Ghetto”, comentó Ingrid Fajardo, editora del portal.

Por su parte, cabe la posibilidad de una invitación a Shakira y JLo, quienes en 2020 le extendieron la mano para ser parte de su performance en el Super Bowl LIV.

Mientras tanto, Sigal Ratner-Arias, subdirectora de Billboard Español, cree que Drake puede ser la gran sorpresa de la noche, lo que contrasta con la presentación del año pasado encabezada por Kendrick Lamar, con quien el canadiense tiene una enemistad.