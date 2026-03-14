MLB: Kevin Gausman será el abridor de los Azulejos para el Opening Day 2026

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Los Toronto Blue Jays han definido su carta fuerte para el inicio de la campaña regular de 2026. El mánager John Schneider confirmó que el derecho Kevin Gausman será el encargado de subir a la lomita el próximo 27 de marzo, cuando el equipo se enfrente a los Atléticos en el tradicional Opening Day.

El primer honor para el veterano

Este nombramiento representa un hito personal para Gausman, siendo su primera apertura en un Día Inaugural desde que se unió a la organización canadiense con aquel contrato de cinco años y 110 millones de dólares previo a la temporada 2022. A pesar de ser el eje de la rotación en años recientes, el honor le había sido esquivo hasta ahora.

"Estoy entusiasmado por él, estoy entusiasmado por nosotros", expresó el mánager John Schneider tras el anuncio. "Ya era hora de que tuviera uno", añadió el estratega, subrayando el valor que el lanzador tiene para el grupo.

Consistencia en el montículo

Desde su llegada a Toronto, el lanzador de 35 años se ha consolidado como uno de los abridores más fiables y dominantes de las Grandes Ligas. Su trayectoria con los Blue Jays refleja una sólida ética de trabajo, acumulando un récord de 48-41 con una efectividad de 3.48 y un FIP de 3.14 a lo largo de 125 aperturas. En total, ha trabajado 733.2 entradas de gran calidad para la novena de Ontario.

Además de su aporte en la temporada regular, Gausman ha sido una pieza clave en momentos de alta presión. El veterano cuenta con ocho apariciones en postemporada vistiendo el uniforme azul, donde ha recetado 38 ponches en 40.1 innings de labor, demostrando su capacidad para responder en escenarios de eliminación.

Un año de definiciones

La noticia del Opening Day llega en un momento crucial para la carrera del diestro. Gausman se encuentra actualmente en el último año de su contrato de cinco temporadas, lo que añade un incentivo extra para demostrar que sigue siendo un brazo de élite. Con el mercado de agentes libres en el horizonte tras finalizar este ciclo, el desempeño del "Gasman" será fundamental tanto para sus aspiraciones personales como para las esperanzas de postemporada de Toronto.