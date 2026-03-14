MLB: Everson Pereira guía la victoria de Medias Blancas con su primer jonrón del Spring Training

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Las Medias Blancas de Chicago se presentaron este viernes en el Camelback Ranch, su hogar en estos entrenamientos primaverales, para disputar un choque reñido contra los Cachorros de Chicago. Al final, el conjunto de la Liga Americana triunfó con pizarra de 4 a 2 gracias a un decisivo batazo de Everson Pereira.

Everson busca un puesto con las Medias Blancas

El oriundo de Cabudare se encargó de certificar la victoria de los suyos con un cuadrangular solitario a la altura del sexto episodio, justo después de que los Cachorros descontaran con par de rayitas. Y es que su batazo no tardó en llegar, pues al segundo lanzamiento llevó la bola más allá del jardín izquierdo.

De esa manera, Everson Pereira estrena sus casilleros de jonrón, impulsadas y anotadas en este Spring Training. Apenas ha disputado tres compromisos, y luego de siete turnos al bate suma dos imparables.

Recordemos que el grandeliga venezolano fue parte de un cambio entre Medias Blancas de Chicago y Rays de Tampa Bay, a mediados del mes de noviembre, en el que también estuvo involucrado el criollo Yoendrys Gómez.