MLB: Estos son los peloteros venezolanos más destacados del Spring Training

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El Spring Training de la MLB no detiene su acelerada marcha, ya que el próximo 25 de marzo se subirá el telón de la temporada 2026 con el Opening Day. Hasta el momento, varios peloteros venezolanos están destacando con su faceta ofensiva, algo que sin duda son muy buenas noticias para lo que está por venir.

Prometedores e inesperados bates venezolanos

Como todos saben, a la par de estos entrenamientos primaverales también se disputa el Clásico Mundial de Beisbol 2026, y allí la Selección de Venezuela cuenta con nombres de mucho peso. Es por eso que el top-3 que traemos a continuación se conforma con jugadores que buscarán mayor protagonismo este año en las Grandes Ligas.

La primera figura en cuestión es Jhostynxon García, quien este zafra asumirá un importante reto con los Piratas de Pittsburgh. Y es que luego de su debut en las Mayores el año pasado con las Medias Rojas de Boston, ahora el apureño luce como una estupenda opción para los jardines de su nueva organización.

Números de Jhostynxon García en el Spring Training

12 juegos

26 turnos al bate

14 hits

1 doble

2 jonrones

5 carreras impulsadas

9 carreras anotadas

.538 AVG

1.408 OPS

Por su parte, un nombre que no estaba en la agenda de muchos es el de Víctor Bericoto. Sin embargo, muy seguramente los Gigante de San Francisco le darán una oportunidad con el primer equipo luego de lo visto en este Spring Training. Y es que el 2026 podría ser histórico para el maracayero de mantener su producción.

Números de Víctor Bericoto en el Spring Training

14 juegos

28 turnos al bate

12 hits

2 dobles

2 jonrones

11 carreras impulsadas

6 carreras anotadas

.429 AVG

1.147 OPS

Finalmente, Freddy Fermín no para de consolidarse con sus actuaciones con el madero y detrás del plato, detalles que seguramente marcarán diferencias en el entorno de los Padres de San Diego. Por los momentos se trata del segundo pelotero venezolano con más carreras remolcadas en los entrenamientos primaverales.

Números de Freddy Fermín en el Spring Training