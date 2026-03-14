La nominada al Oscar, Elle Fanning abrió cuenta en OnlyFans

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La actriz estadounidense Elle Fanning anunció que se creó una cuenta en OnlyFans luego de asumir un proyecto profesional, así lo confirmó en el SXSW Film & TV Festival, celebrado el 12 de marzo de 2026.

Fanning es una de esas jóvenes actrices que ha conquistado la gran pantalla gracias a sus múltiples producciones, entrega y pasión en cada personaje desde sus inicios en la actuación. Ahora, asume un nuevo reto y para comprender el mundo de su rol ha dado un paso importante nunca antes visto.

OnlyFans con otros fines

Aunque la plataforma se hizo conocida por la publicación de contenido para adultos, esto no quiere decir que la actriz vaya a incursionar en la industria pronográfica; por el contrario, se ha adentrado de lleno al mundo de su personaje.

Margo’s Got Money Troubles es la nueva miniserie donde actuará Elle Fanning dándole vida a Margot, quien tiene una crisis personal y económica tras quedar embarazada y abandonar la universidad.

En la trama, el papel encuentra una forma inesperada de sostenerse económicamente creando contenido en OnlyFans.

“Obviamente, soy usuaria de Instagram y de TikTok. Tuve que mirar eso”, señaló. “También tuvimos que adentrarnos un poco en OnlyFans. Creamos una cuenta para la sala de guionistas y para mí, para que pudiera revisar cómo es el sitio web”, agregó.