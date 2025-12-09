Estrella de OnlyFans enfrenta condena de 15 años por violar ley anti-pornografía

Suscríbete a nuestros canales

La estrella de OnlyFans Bonnie Blue se encuentra en problemas con la justicia por violar la Ley de Pornografía de Indonesia en su estadía en el país asiático por lo que se mantiene detenida y podría recibir una condena hasta de 15 años de cárcel.

Conocida por batir el récord de mantener relaciones sexuales con 1.057 hombres en menos de 24 horas, una hazaña que documentó para la plataforma azul. La creadora de contenido para adulto fue arrestada junto a otras 17 personas, de las cuales 15 son de nacionalidad australiana.

Los cuerpos de seguridad incautaron cámaras profesionales, preservativos, medicamentos para la disfunción eréctil y una pequeña camioneta azul rotulada con el nombre “Bonnie Blue’s BangBus”.

Bonnie Blue podría ir a prisión

Cualquier extranjero sospechoso de infringir la Ley de Pornografía de Indonesia puede ser procesado penalmente, por lo tanto, Bonnie Blue podría tener una condena de hasta 15 años de prisión y una multa que supera el medio millón de dólares.

Un representante legal de la firma PNB Immigration en Yakarta, Philo Dellano, argumentó que existe la posibilidad de una deportación inmediata y así evitar el sistema de justicia de Indonesia.

“Ella está detenida por la policía, lo que significa que pueden proceder a procesarla. Pero en mi opinión, si existe una ‘mano invisible’ que solicita su deportación, puede ser transferida a la oficina de inmigración más cercana y expulsada del país”, indicó el abogado.

Estrella de OnlyFans establece nuevo récord

Bonnie Blue, logró batir el récord de acostarse con 1.057 hombres, actos que se realizaron en Londres, Reino Unido. Uno de los participantes, identificado como Ali Walker, de 42 años, narró su experiencia de la cual luego de arrepintió.

“Todo estaba muy silencioso mientras esperábamos; podías escuchar caer un alfiler. Bonnie era la que hacía todos los sonidos. Me dijeron que eran sesiones 1-1, pero cuando llegué había alrededor de 30 o 40 hombres alrededor de ella al mismo tiempo, y luego se iban turnando”, indicó.

En este sentido, aseveró que dicha situación lo dejó muy incómodo, ya que había hasta animadores que alentaban a los hombres en dejar la pena y dar el paso a realizar el acto con la mujer.