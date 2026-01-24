Bad Bunny busca con su look romper el show de medio tiempo del Super Bow LX

Suscríbete a nuestros canales

El cantante Bad Bunny está listo para transformar el escenario del medio tiempo del Super Bowl LVI en algo más que un concierto de música urbana. Según reportes recientes, el artista puertorriqueño planea utilizar un vestido durante su actuación el próximo 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium, lo cual, rompería y enviaría un fuerte mensaje dentro de uno de los eventos televisivos más visto de los Estados Unidos.

Un tributo con significado político y cultural

Hasta el momento, la NFL ni Bad Bunny han confirmado o descartado el rumor. Lo que sí es una verdad es que hace algunos días Apple Music compartió un breve video del boricua bailando al son de su más reciente éxito 'Baile inolvidable' con el mensaje, "Nos preparamos para hacer historia".

De darse que el cantante use el atuendo, la el vestuario sería para honrar a íconos de Puerto Rico y la comunidad LGBTQ+. Celebrar décadas de resistencia y rebelión cultural a través del drag y la moda no binaria. Además, de cuestionar los roles de género tradicionales en un espacio históricamente conservador como es el fútbol americano.

Impacto y Reacciones

La noticia ha generado una polarización inmediata en redes sociales. Mientras que los seguidores del "Conejo Malo" celebran la valentía del artista por llevar un mensaje de inclusión a una audiencia global de más de 100 millones de personas.

Ante las críticas, fuentes internas citadas por RadarOnline.com, aseguran que el artista se mantiene firme en su visión: “Que se quejen. El vestido ya se está cosiendo”, reveló una fuente vinculada a la producción.

Desde que se anunció a Bad Bunny como el artista principal del medio tiempo del Suber Bowl, no han parado las crítcicas contra él y la NFL. Aunque desde el punto de vista de la publicidad, el objetivo de tener a los ciudadanos enfocados en el show, se logró.