Super Bowl LX: El costoso precio de las entradas en la final de la NFL

La final de la NFL se ha convertido en uno de los eventos deportivos con más audiencia gracias al show de medio tiempo de Super Bowl, las expectativas por conocer al próximo artista que encabezará el evento lleva a muchos a comprar entradas con antelación, siendo un gran desafío para las personas adquirir su pase.

Como cada año, la logística para recibir a miles de asistentes se pone en marcha no solo en el estadio, sino también en toda la ciudad. El Super Bowl LX estará encabezado por Bad Bunny, el próximo domingo 08 de febrero de 2026.

El cantante puertorriqueño se convierte en el primer artista latino en ser el show principal del halftime, aunque su anticipada presentación levantó malos señalamientos por parte de una comunidad antinmigrante en Estados Unidos, debido a que el artista viene a desafiar con su cultural caribeña con un espectáculo completamente en español.

Precio de las entradas al Super Bowl LX

El Super Bowl se ha convertido en un evento lucrativo y de lujo por toda la experiencia que ofrece al público expectante. En este año se desarrollarán en el Levi’s Stadium, conocido como el “Gigante de Santa Clara”, y desde ya están las entradas a la venta.

A través de la página web de la NFL, se muestran varios paquetes para quienes deseen asistir a la disputa deportiva, con boletos disponibles que ronda los US$ 7.200 por persona, siendo de los más económicos.

Además, ofrecen paquetes VIP con toda la exclusividad del evento, incluyendo servicio de comida gourmet, barra libre de bebidas y un acercamiento a las leyendas del Salón de la Fama del fútbol americano, este tipo de entradas están a partir de los US$ 16.700.

Por medio de otras plataformas autorizadas como Ticketmaster, SeatGeek y StubHub, los precios se elevan entre los US$ 7.000 y US$ 20.000, en zonas con mejor visibilidad y a la disposición de todos los servicios.

¿Cómo será el show de Bad Bunny?

A solo dos semanas para la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX crece las expectativas para conocer cómo será el espectáculo del boricua. Sin embargo, se ha informado que el performance tendrá una duración de aproximadamente 12 minutos.

Además, se espera la interpretación de las siguientes canciones: Calladita”, “Baile Inolvidable”, “Debí tirar más fotos”, “NuevaYol”, “Tití me preguntó”, entre otras. Recordemos que, el artista está en medio de una gira por Latinoamérica tras la publicación de álbum “Debí tirar más fotos”, con el cual reivindica la cultural del caribe puertorriqueño.