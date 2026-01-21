Suscríbete a nuestros canales

El conteo regresivo para el Super Bowl 2026, ha comenzado. El público se mantiene a la expectativa de todo lo que serán las presentaciones musicales, una de ellas del cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny.

Será el 8 de febrero que el boricua realizará la presentación del medio tiempo, marcando un hecho histórico como el primer latino en solitario. Recordemos que en el 2020 el conocido “Conejo malo”, participó en el espectáculo de Shakira y Jennifer López.

¿Qué canciones sonarán en el Super Bowl 2026?

Hasta el momento no se conocen los temas que el popular Benito estará realizando en el show. Pero sus fanáticos y páginas musicales han resaltado sus canciones más populares como “Tití me preguntó”, “DTmF”, “Me porto bonito”, “Soy peor”, “Diles”, “Chambea”, “Acho PR”, “Yo perreo sola”, “Callaíta”, “Debí tirar más foto” y “NUEVAYoL”.

Pero Bad Bunny no será el único que estará cantando en el Super Bowl, destacan otros como la banda Green Day, que encabezará la ceremonia de apertura el próximo 8 de febrero, en el Levi's Stadium en Santa Clara, California.

La agrupación estadounidense de punk rock integrada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, darán la bienvenida al evento deportivo.

Otros artistas

La NFL también ha revelado a otros cantantes que estarán en la justa deportiva como Charlie Puth, quien cantará el himno nacional durante el espectáculo previo del Super Bowl 2026.

Coco Jones, Brandi Carlile, Julian Ortiz y Celimar Rivera Cosme, son otros que también están confirmados para el espectáculo.