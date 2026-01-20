Rams y Patriots: Los 'Wild Card' que sacuden el camino al Super Bowl 2026

Suscríbete a nuestros canales

La postemporada de la NFL de 2026 pasará a la historia como el año en que la lógica de los sembrados altos se desmoronó por completo. Lo que comenzó como una ronda de comodines rutinaria se ha transformado en una rebelión total contra la jerarquía establecida de la liga. Contra todo pronóstico y derribando a los favoritos en su propio terreno, los Los Angeles Rams y los New England Patriots han logrado lo impensable: clasificarse para las Finales de Conferencia partiendo desde la posición de Wild Card.

El camino no ha sido sencillo para ninguna de estas franquicias. Los Patriots, en un renacimiento que ha silenciado a sus críticos, han demostrado una defensa asfixiante capaz de anular a las ofensivas más explosivas de la AFC. Por su parte, los Rams han utilizado su experiencia veterana y un esquema ofensivo adaptable para sobrevivir a batallas cerradas en la NFC. Ambos equipos han validado la vieja máxima de que en enero no importa quién fuiste en la temporada regular, sino quién está jugando mejor en el momento decisivo. Ahora, ambos están a solo 60 minutos de juego efectivo de alcanzar la gloria máxima.

La amenaza inminente del Super Bowl de dos "underdogs"

La presencia de dos equipos comodín en esta instancia cambia drásticamente la narrativa rumbo a la gran final en Santa Clara. Históricamente, los equipos que llegan desde la ruta larga del Wild Card suelen llegar desgastados física y mentalmente a estas alturas. Sin embargo, tanto Los Ángeles como New England parecen haber encontrado un segundo aire, capitalizando el momento anímico sobre el descanso físico que tuvieron sus rivales mejor sembrados. La presión ahora recae enteramente sobre los equipos locales que los recibirán este fin de semana, quienes saben que enfrentan a rivales que ya no tienen nada que perder y todo que ganar.

Si ambos logran superar esta última barrera, estaríamos ante un escenario inédito y fascinante para el partido final de la temporada. La posibilidad de que un equipo Wild Card levante el trofeo Vince Lombardi siempre es una historia de cenicienta que cautiva a la afición global. Con defensivas que ajustan al medio tiempo y mariscales de campo que no cometen errores bajo presión, Rams y Patriots han dejado de ser los "invitados incómodos" para convertirse en los legítimos contendientes que nadie quiere enfrentar. El escenario está listo y el boleto a la inmortalidad está en el aire.