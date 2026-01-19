El futuro de Aaron Rodgers en Pittsburgh: ¿Podrá la franquicia retener al quaterback?

Suscríbete a nuestros canales

Los Pittsburgh Steelers mantienen la puerta abierta para que el veterano mariscal de campo Aaron Rodgers regrese para la temporada 2026. Sin embargo, fuentes cercanas a Adam Schefter de ESPN sugieren que una reunión es, hoy por hoy, poco probable. El motivo principal es el reciente fin de una era en Pensilvania: la renuncia de Mike Tomlin tras 19 años al frente de la franquicia.

A pesar de la incertidumbre en el cuerpo técnico, Rodgers cuenta con un respaldo absoluto dentro de la plantilla. Durante las reuniones de salida, los jugadores expresaron unánimemente su deseo de que el cuatro veces MVP retome su puesto como titular, destacando su liderazgo y el respeto que impone en el vestuario.

El factor Tomlin y el nuevo liderazgo

La decisión final de Rodgers parece estar intrínsecamente ligada a quién ocupe el banquillo. Pittsburgh se encuentra en una posición histórica y poco habitual, buscando apenas a su cuarto entrenador en jefe desde 1969.

"Mira, Aaron vino aquí específicamente para jugar con Mike (Tomlin). Creo que eso afectará significativamente su decisión", admitió recientemente el presidente de los Steelers, Art Rooney, según reportes de Nick Shook de NFL Network. Rooney añadió que el futuro de la posición de mariscal de campo será un tema central en las entrevistas con los candidatos a entrenador: "Tendremos que desarrollar un plan sólido para el futuro".

Un 2025 de contrastes estadísticos

Aunque Rodgers logró guiar a los Steelers a un récord de 10-7 y a conquistar el título de la División Norte de la AFC, el cierre de la temporada dejó un sabor amargo. La estrepitosa derrota en casa por 30-6 ante los Houston Texans en la ronda de comodines —donde la ofensiva apenas generó 175 yardas totales— puso bajo la lupa el nivel actual del pasador.

A sus 42 años, los números de eficiencia plantean dudas razonables sobre su continuidad. De los 30 quarterbacks calificados en la temporada regular, Rodgers se ubicó en el puesto 22 en efectividad por jugada y en el 28 en tasa de éxito, según datos de Ben Baldwin.

El panorama de la agencia libre

Rodgers, quien firmó por un solo año la temporada pasada, está programado para convertirse en agente libre sin restricciones. Su partida dejaría un vacío de experiencia difícil de llenar de inmediato. Actualmente, los únicos mariscales de campo bajo contrato para 2026 son Mason Rudolph y el joven Will Howard, lo que obliga a la directiva de Pittsburgh a tomar una decisión urgente: apostar por una última carrera con Rodgers o iniciar una reconstrucción total bajo un nuevo mando técnico.