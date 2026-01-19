Broncos y Seahawks: El camino de los favoritos rumbo al Super Bowl

Suscríbete a nuestros canales

A medida que el polvo se asienta tras una Ronda Divisional frenética, el panorama de la postemporada de la NFL se ha aclarado con una narrativa que parece escrita por el destino: una posible reedición del Super Bowl XLVIII, pero esta vez bajo el sol de Santa Clara. Los Denver Broncos y los Seattle Seahawks han surgido como los contendientes más sólidos, superando las expectativas y perfilándose como los grandes favoritos para disputar el trofeo Vince Lombardi en el Levi's Stadium el próximo mes de febrero.

El camino de Denver ha sido una demostración de disciplina táctica bajo la tutela de Sean Payton. Tras destronar a los Kansas City Chiefs en un duelo defensivo para el recuerdo. Ahora, se preparan para recibir en la Final de la Conferencia Americana a la sorpresa del torneo, los New England Patriots de Drake Maye. Aunque la historia de la "Cenicienta" de Nueva Inglaterra es conmovedora, los analistas coinciden en que la estructura y experiencia del plantel de Denver los coloca un escalón por encima para representar a la AFC.

NFL: Broncos y Seahawks proyectan al Super Bowl

En la otra costa, la Conferencia Nacional nos regala un duelo divisional de alto voltaje para definir a su campeón. Los Seattle Seahawks han regresado a la élite gracias a la mente defensiva de Mike Macdonald. Su ruta hacia la final de conferencia no fue sencilla, teniendo que superar a los 49ers en su propia casa y silenciando a los Detroit Lions. Ahora, el último obstáculo antes de California es un viejo conocido: Los Angeles Rams de Matthew Stafford.

Para Seattle, este enfrentamiento va más allá de un boleto al gran juego; es la validación de un proyecto que ha recuperado la identidad física y agresiva de la franquicia. Mientras los Rams dependen del brazo de un veterano curtido en mil batallas, los Seahawks presentan un equipo más balanceado y explosivo. Si los pronósticos se cumplen y tanto Denver como Seattle logran imponerse este fin de semana, el Super Bowl LX en California no solo será una fiesta de la NFL, sino la revancha perfecta de aquella fatídica noche en Nueva Jersey hace doce años, cerrando un círculo histórico para ambas franquicias.

Este 8 de febrero sintoniza el Super Bowl LX por Meridiano Televisión en vivo y en exclusiva para Venezuela por señal abierta. También por HD a través de Simpleplus, Inter Go, Netuno Go o Aba TV Go.