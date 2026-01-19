Precios y cómo comprar para la final del College Football Playoff entre Indiana y Miami

Suscríbete a nuestros canales

La fiebre por el fútbol americano universitario alcanza su punto máximo este lunes 19 de enero de 2026. Los Indiana Hoosiers, con una temporada perfecta de 15-0, se enfrentan a los Miami Hurricanes (13-2) en una final histórica. El escenario no podría ser más espectacular: el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, donde los locales buscarán romper una sequía de títulos que data de 2001.

¿Cuánto cuestan las entradas para Indiana vs. Miami?

Asistir al duelo más esperado del año no es apto para todos los bolsillos. Debido a la altísima demanda y a que Miami juega prácticamente en casa, los precios en el mercado secundario han alcanzado niveles de Super Bowl.

Según los últimos reportes de plataformas como Ticketmaster y StubHub, el boleto más económico para ingresar al estadio (el famoso "get-in price") se sitúa cerca de los 4.000 dólares. Sin embargo, si buscas una ubicación privilegiada en las primeras filas o en la zona central del campo, los precios escalan rápidamente hasta los 10.000 dólares.

Desglose de precios por zonas

Asientos en nivel superior: Desde 3.800 hasta 4.500 dólares.

Zonas de media cancha: Superan los 7.500 dólares.

Suites y zonas VIP: Pueden alcanzar cifras astronómicas, dependiendo de la exclusividad y los servicios incluidos.

Cómo comprar boletos de forma segura

A pocas horas del inicio del partido, la mayoría de las entradas disponibles se encuentran en plataformas de reventa verificada. Es fundamental evitar transacciones informales en redes sociales para no ser víctima de estafas.

Plataformas recomendadas

Para garantizar la validez de tu acceso, las opciones más fiables son:

Ticketmaster: Es el mercado oficial del College Football Playoff.

SeatGeek y StubHub: Ofrecen garantías de protección al comprador y permiten ver la vista desde el asiento antes de pagar.

On Location: Agencia oficial de hospitalidad que suele ofrecer paquetes que incluyen hotel y transporte.

Datos clave del partido

Aunque los Hurricanes juegan en su propio estadio, el reglamento del CFP designó a los Indiana Hoosiers como el equipo local debido a su posición en el ranking (No. 1). El encuentro está programado para iniciar a las 7:30 p.m. ET.

Los aficionados de Indiana han viajado en masa hacia Florida, lo que ha provocado que no solo las entradas, sino también los vuelos y hospedajes en Miami, alcancen precios récord. Se espera un lleno total en el Hard Rock Stadium, con una asistencia que superará los 65.000 espectadores.