NFL: Drama en Seattle: Zach Charbonnet fuera de los Playoffs

Los Seattle Seahawks han recibido un golpe devastador en su camino hacia el Super Bowl. Lo que comenzó como una tarde de celebración tras aplastar a los San Francisco 49ers en la Ronda Divisional, se ha transformado en una noticia gris para el vestuario: Zach Charbonnet, la pieza de poder en el ataque terrestre, se perderá el resto de la postemporada tras confirmarse una grave lesión de rodilla que requiere cirugía inmediata.

El fin de la temporada para Zach Charbonnet

El entrenador en jefe de los Seahawks, Mike Macdonald, fue el encargado de confirmar la noticia que ningún aficionado quería escuchar. Tras realizar las pruebas pertinentes después del partido del sábado, se determinó que Charbonnet sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior (ACL). Esta lesión no solo lo deja fuera del Juego de Campeonato de la NFC contra los Los Angeles Rams, sino que pone fin a su participación en cualquier escenario de Super Bowl este año.

Con 730 yardas y 12 anotaciones en la temporada regular, Charbonnet era el complemento perfecto para el ataque. Su capacidad para ganar yardas en situaciones de corto yardaje y su físico en la zona roja eran fundamentales para el esquema ofensivo de Seattle. Ahora, el equipo deberá ajustar su rotación con nombres como Velus Jones Jr. y potencialmente George Holani desde la lista de lesionados.