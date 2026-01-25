Mbappé rompe el récord de premios MVP antes de terminar enero

Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó como el fichaje más esperado de la década se ha transformado, en apenas seis meses de la temporada 2025-26, en un golpe estadístico. Kylian Mbappé ha hecho saltar las alarmas de los historiadores del club blanco al alcanzar una cifra que parece irreal para esta altura del calendario: 13 premios oficiales al Jugador del Partido (MOTM).

Esta marca no es solo un número; representa el registro más alto para cualquier jugador del Real Madrid desde que se implementó el sistema de seguimiento de premios individuales (MOTM tracker). Lo verdaderamente insólito para la prensa especializada y la afición es el factor tiempo: apenas estamos en enero.

Un impacto inmediato y total

Superar la barrera de los 12 reconocimientos antes de que finalice el primer mes del año sitúa a Mbappé en una órbita diferente a la de otros galácticos. Para ponerlo en contexto, leyendas recientes como Cristiano Ronaldo o Karim Benzema solían alcanzar estas cifras bien entrada la primavera, coincidiendo con las fases decisivas de la Champions League.

El francés ha logrado esta hazaña gracias a una regularidad asfixiante:

En LaLiga: Ha sido el motor de un Madrid que duerme líder, sumando dobletes decisivos como el más reciente ante el Villarreal.

En Europa: Su capacidad para brillar en las noches grandes, incluyendo sus exhibiciones ante el Mónaco y el Olympiacos, lo han hecho acreedor constante del trofeo otorgado por la UEFA.

Con al menos cuatro meses de competición por delante, la proyección de Mbappé es aterradora. De mantener este ritmo, el 10 blanco podría terminar la campaña con más de 25 premios individuales, estableciendo un techo que difícilmente será alcanzado en las próximas décadas.

Los números detrás del fenómeno (temporada 25/26)