Luka Doncic se convierte en la sombra de Curry en triples

La metamorfosis de Luka Dončić de un creador de juego a una de las amenazas perimetrales más letales de la historia ha alcanzado un nuevo punto de inflexión. Este domingo, vistiendo el uniforme de los Los Ángeles Lakers, el astro esloveno sumó un logro más a su ya legendario currículum al convertirse en el segundo jugador que menos partidos ha necesitado para alcanzar los 1,500 triples en la NBA.

Con este hito, Dončić desplaza a otros especialistas históricos de la larga distancia, dejando claro que su volumen y eficacia desde el perímetro están a un nivel que solo el máximo referente de esta disciplina ha podido superar.

A la sombra de Stephen Curry

La lista de rapidez para alcanzar los 1,500 triples es ahora un club exclusivo liderado por los dos jugadores que han redefinido el rango de tiro en la era moderna:

Stephen Curry: El líder histórico de la NBA mantiene el primer puesto con una ventaja considerable. Luka Dončić: Se asienta ahora en la segunda posición, superando a jugadores como Buddy Hield y Klay Thompson, quienes anteriormente ostentaban esos puestos de privilegio.

Lo más impresionante del logro de Dončić es que, a diferencia de muchos especialistas en triples que dependen de situaciones de catch-and-shoot (recibir y tirar), la gran mayoría de sus aciertos provienen de su característico "step-back" o de jugadas creadas por él mismo tras el drible, lo que eleva la dificultad técnica de su registro.

El Laker más joven en la historia

Además de la rapidez en partidos jugados, el esloveno también ha batido el récord de precocidad. Al alcanzar esta cifra frente a su antiguo equipo, los Dallas Mavericks, Dončić se convirtió en el jugador más joven de la historia en llegar a los 1,500 triples, superando la marca que ostentaba Jayson Tatum por apenas 32 días.

"Cuando tienes a alguien que puede encestar desde el logo con esa frecuencia, la defensa entera tiene que entrar en pánico", señaló su entrenador JJ Redick. "Luka no solo tira por tirar; está lanzando para romper la historia".