Luka Doncic supera a Jokić en este particular apartado

Si el baloncesto fuera una ciencia exacta, Luka Dončić ya habría roto todos los laboratorios. La noche del martes no fue una jornada más para el esloveno; fue el momento en que su "magia" alcanzó una nueva dimensión histórica. Con una actuación dominante de 38 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias ante los Denver Nuggets, la estrella de la liga alcanzó los 52 triples-dobles de 30 puntos en su carrera.

Este número no es solo una estadística aislada: con él, Dončić ha superado oficialmente a Nikola Jokić para tomar posesión en solitario del segundo lugar histórico en esta categoría.

El ascenso al podio de las leyendas

La magnitud de lo que estamos presenciando se entiende mejor al mirar quiénes acompañan a Luka en la cima de esta lista selecta. Ya no se trata de compararlo con sus contemporáneos, sino con los pilares fundamentales de la NBA:

Oscar Robertson: 106 triples-dobles de 30+ puntos. Luka Dončić: 52 triples-dobles de 30+ puntos. Nikola Jokić: 51 triples-dobles de 30+ puntos.

Lo más aterrador para el resto de la liga es la velocidad del ascenso. Mientras que Jokić necesitó 777 partidos para alcanzar su marca, Dončić ha pulverizado los registros en apenas 483 encuentros. A sus 26 años, el esloveno está produciendo actuaciones históricas casi al doble de velocidad que sus más cercanos perseguidores.

La maestría de la eficiencia

A diferencia de otros jugadores que acumulan estadísticas por volumen, el "Luka Magic" del martes fue una clase magistral de efectividad. Dončić no solo anotó 38 puntos, sino que lo hizo lanzando para un 57% de campo y rozando la perfección desde la línea de tiros libres (11 de 12).

Su capacidad para castigar la defensa rival mientras mantiene un control total del rebote y la distribución es lo que lo ha llevado a promediar cifras que parecen sacadas de un videojuego: 33.5 puntos, 7.7 rebotes y 8.7 asistencias en lo que va de esta temporada.

La caza del "Big O"

Con el segundo lugar en el bolsillo, el único nombre que queda por delante es el legendario Oscar Robertson. Aunque la distancia aún parece considerable (54 partidos de diferencia), al ritmo actual de Dončić, el récord que durante décadas pareció intocable empieza a verse vulnerable.