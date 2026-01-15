NBA: Luka Doncic el anotador insaciable de la liga

Suscríbete a nuestros canales

Luka Doncic no solo es una de las caras más importantes de la NBA. El esloveno también es un jugador de un ritmo anotador insaciable con Los Ángeles Lakers en la temporada 2025-26. De hecho, es parte de la élite anotadora de la liga junto a los mejores jugadores de la actualidad.

Doncic lidera la NBA en promedio de puntos por juego. Superando a Shai Gilgeous-Alexander y a Tyrese Maxey. Ambos arman un top 3 demoledor por encima de los 30 puntos por partido, indicativo de lo determinantes que son en el juego ofensivo de sus quintetos.

Luka no solo acumula puntos, sino que también mantiene un impacto integral en el juego de los Lakers. Su habilidad para crear oportunidades de tiro para sus compañeros y su liderazgo en momentos decisivos han sido determinantes para mantener al equipo en la pelea por la cima del Oeste.

Top 10 promedios de los máximos anotadores de la NBA 2025-26

Sabemos quienes son los primeros tres de la lista de la temporada actual. Sin embargo, salta la pregunta, ¿Dónde está Jokic? La respuesta es simple, es el #4 del top, el múltiple MVP no se iba a quedar muy lejos de los líderes, por algo ha sido tan dominante en los últimos 5 años de la NBA.

Top 10 máx anotadores de la NBA en 2025-26:

Luka Doncic - Lakers: 33.4 PPJ Shai Gilgeous-Alexander - Thunder: 31.9 PPJ Tyrese Maxey - Sixers: 30.5 PPJ Donovan Mitchell - Cavaliers: 29.7 PPJ Nikola Jokic - Nuggets: 29.6 PPJ Jaylen Brown - Celtics: 29.5 PPJ Anthony Edwards - Timberwolves: 28.9 PPJ Jalen Brunson - Knicks: 28.2 PPJ Kawhi Leonard - Clippers: 28.2 PPJ Stephen Curry - Warriors: 28.1 PPJ

¿Puede Luka Dončić ganar el MVP en 2026?

El dominio ofensivo de Luka Doncic lo coloca como uno de los principales candidatos al premio. Lidera la liga en puntos por partido y su impacto en los Lakers va más allá de las estadísticas. La competencia es feroz, con Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokić que siempre estará en la conversación.