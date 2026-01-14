Noche inmortal en el Crypto.com Arena: Los Lakers de Doncic y LeBron reescriben la historia

Suscríbete a nuestros canales

Lo que ocurrió anoche en la victoria de los Los Angeles Lakers sobre los Atlanta Hawks (141-116) no fue simplemente un triunfo más en el calendario de la temporada regular; fue una exhibición de eficiencia colectiva.

Por primera vez en la historia de la liga, un quinteto inicial logró combinar una hoja de ruta estadística que parece sacada de un videojuego. Bajo la dirección de JJ Redick, los cinco titulares de oro alcanzaron hitos que ninguna otra alineación abridora había logrado conjuntamente en un mismo encuentro.

La tormenta perfecta

El dominio fue absoluto. Los abridores del conjunto púrpura y oro no solo vencieron a sus rivales, sino que lo hicieron con una precisión quirúrgica, registrando los siguientes números combinados:

Poder ofensivo: Superaron la barrera de los 100 puntos .

Dominio físico: Capturaron más de 40 rebotes .

Altruismo puro: Repartieron más de 30 asistencias , evidenciando un juego fluido y sin egoísmos.

Amenaza exterior: Encestaron más de 10 triples .

Eficiencia letal: Mantuvieron un porcentaje de tiros de campo superior al 60.0%.

Un récord sin precedentes

Hasta la fecha, equipos legendarios como los Bulls de Jordan, los Warriors de Curry o los Lakers del "showtime" de Magic Johnson habían logrado algunas de estas marcas por separado. Sin embargo, ningún otro "starting five" en la historia de la NBA había logrado agrupar todas estas métricas de volumen y eficiencia en un solo partido.

La llegada de Dončić esta temporada ha potenciado la longevidad de un LeBron James que, a sus 41 años, sigue rompiendo esquemas, mientras que piezas como Austin Reaves y Deandre Ayton han encontrado en este sistema el ecosistema ideal para maximizar su rendimiento.

Radiografía de una hazaña

El quinteto inicial de los Lakers anoche demostró que la química ha alcanzado su punto máximo. Con Luka Dončić comandando el ritmo (promediando más de 33 puntos esta temporada), Austin Reaves aportando puntería externa, y LeBron James actuando como el arquitecto táctico, el equipo logró una eficiencia de tiro que dejó sin respuestas a la defensa de Atlanta.

A este arsenal se sumó el trabajo en la pintura de Deandre Ayton y la versatilidad de Rui Hachimura, quienes aseguraron los rebotes necesarios para que la transición ofensiva nunca se detuviera. El resultado fue una sinfonía de baloncesto que coloca a este grupo en una categoría estadística propia.