Alarma en los Lakers: Luka Doncic en duda tras sufrir una contusión en la pantorrilla

Suscríbete a nuestros canales

La estrella de Los Angeles Lakers, Luka Doncic, ha sido catalogado como "día a día" debido a una contusión en la pantorrilla izquierda, según informó este lunes el entrenador en jefe JJ Redick. La noticia, confirmada por periodistas presentes en la práctica como Dave McMenamin de ESPN, enciende las alarmas en el conjunto angelino dada la carga de minutos que arrastra el esloveno.

El incidente ocurrió el pasado sábado durante el enfrentamiento contra Los Angeles Clippers, tras un fuerte choque fortuito con Bogdan Bogdanovic. Doncic fue retirado del encuentro de inmediato y no regresó para la segunda mitad, dejando su lugar en el quinteto titular al joven Dalton Knecht. Tras la práctica del lunes, se observó a Luka con un vendaje pesado en la zona afectada, lo que sugiere que la inflamación aún persiste.

Un plan de protección para la estrella

La preocupación en el cuerpo técnico no es menor. JJ Redick subrayó que la organización está evaluando seriamente cómo modificar los protocolos de protección para las piernas de Doncic, ya que este tipo de colisiones han comenzado a ser una constante preocupante en la temporada.

"Estamos buscando formas de protegerlo mejor", admitió Redick. La vulnerabilidad de su figura principal es el tema central en las oficinas de los Lakers, ya que el equipo no puede permitirse una ausencia prolongada de quien hoy es el motor absoluto de su ofensiva.

Rendimiento histórico en una plantilla mermada

La importancia de Doncic en la cancha queda respaldada por números de nivel MVP. En 21 apariciones esta temporada, el esloveno promedia 34.1 puntos, 8.8 asistencias y 8.6 rebotes. Además, lidera la liga en dos categorías clave: robos (1.6 por partido) y tiros libres intentados (12.1), lo que demuestra su agresividad constante hacia el aro.

Sin embargo, el panorama se complica para Los Ángeles debido a la profundidad de su reporte de lesionados. Además de la duda de Doncic, los Lakers ya lidian con las ausencias de titulares fundamentales como el centro Deandre Ayton, el escolta Austin Reaves y el alero Rui Hachimura.

Pese a este hospital en el vestuario, los Lakers se mantienen en la pelea de la Conferencia Oeste, ubicándose en el cuarto lugar con un récord de 19-8. El juego del lunes será una prueba de fuego para la unidad de reserva y para la capacidad de ajuste de Redick mientras esperan el regreso de sus pilares.